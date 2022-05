Fast&Furious e Race for the Cure, weekend di riprese e maratona a Roma: strade chiuse e bus deviati Roma inaccessibile a turisti e cittadini per le riprese del film Fast & Furious con Vin Diesel e per la maratona Race for the Cure: disposta la chiusura delle strade e la deviazione di alcune linee di autobus Atac.

Il centro della città di Roma è bloccato questo weekend: dal set cinematografico di Hollywood alla maratona per la lotta contro il tumore al seno, infatti, sono molti i provvedimenti presi per quanto riguarda la viabilità.

Le riprese di Fast&Furious, arrivato al decimo film, che presto si sposteranno insieme a Vin Diesel nei Castelli Romani, sono iniziate nella prima mattina di oggi, sabato 7 maggio e continuano anche domani, domenica 8.

Il Villaggio della Salute ospitato al Circo Massimo per la Race for the Cure, come ogni anno organizzato da Komen Italia, è invece stato inaugurato nella giornata di giovedì scorso, ma la maratona ha inizio domani alle ore 10, dopo il riscaldamento e le ultime iscrizioni a partire dalle 8. La manifestazione sportiva prevede la partecipazione di 50mila persone che partecipano ad una gara competitiva di 5 km e una passeggiata non competitiva di 2 km.

In entrambi i casi, questi due grandi eventi caratterizzano la giornata di domani, 8 maggio e hanno reso necessaria la disposizione di deviazioni alle linee degli autobus Atac e la chiusura di alcune strade: scopriamo quali.

Vin Diesel e le riprese di Fast & Furious 10: strade chiuse e autobus deviati domani domenica 8 maggio

Corse folli in automobile e scene ospitate nella cornice della città eterna: è questa la ragione per cui il centro della capitale resta blindato anche domani mattina, domenica 8 maggio, dalle ore 5 alle 11, in prossimità di Ponte Umberto e Ponte Cavour.

Sono 12 le linee di autobus deviate a causa del set, a cui già stanotte, fra sabato 7 e domenica 8, si aggiungono le linee notturne (contrassegnate dalla n all'inizio)

30,

70,

81,

87,

280,

492,

628,

990,

C3,

n70,

n201,

n913.

Nello stesso periodo di tempo, inoltre, viene sospeso il capolinea della linea 990 che si trova sul lungotevere Marzio.

Maratona per la lotta al tumore al seno: strade chiuse e bus deviati domani 8 maggio

In occasione della consueta maratona di maggio per la lotta contro il tumore al seno, la Race for the Cure organizzata da Komen Italia, quest'anno giunta alla sua XXIII edizione, sono disposte delle modifiche alla viabilità come strade chiuse e bus deviati. La linea B della metropolitana di Roma, invece, per l'occasione interrompe i lavori sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina e resta attiva sull'intero percorso dalle ore 5.30 alle 23.30.

Foto dalla pagina Facebook "Susan G. Komen Italia"

Per consentire gli allestimenti, la messa in sicurezza del percorso e lo svolgimento della manifestazione sportiva, dalle 23.30 di sabato iniziano le chiusure alle strade, fino al primo pomeriggio:

dalle 23.30 alle 24 di sabato viene chiusa al traffico via dei Cerchi (tratto da via Ara Massima di Ercole/San Teodoro a piazza Bocca della Verità);

da mezzanotte di domenica 8 maggio chiusura totale di via dei Cerchi;

dalle 4 la chiusura di piazza Bocca della Verità e via Luigi Petroselli;

dalle 7 la chiusura di via della Greca, via del Circo Massimo, viale Terme di Caracalla e via di San Gregorio;

dalle 8.30 la chiusura al traffico dell’interno percorso della manifestazione.

Sempre dalle 8.30, inoltre, viene istituito un doppio senso di marcia su via del Plebiscito.

Le riaperture sono previste a partire dalle ore 14 ad esclusione di via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole: la riapertura totale è prevista per le ore 15.30.

Le linee di autobus che subiscono deviazioni, invece, sono:

3NAV,

H,

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

75,

80,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

190F,

492,

628,

715,

716,

781,

916F,

C3.

A queste linee, inoltre, si aggiungono anche le linee notturne, deviate già nella notte fra sabato 7 e domenica 8 maggio: N716, NMC e NME.