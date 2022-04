Genzano diventa Hollywood: vicino Roma le riprese di Fast & Furious 10 con Vin Diesel Le star Jason Momoa e Vin Diesel atterreranno a Roma il 5 maggio all’aeroporto di Ciampino e probabilmente dormiranno in un hotel dei Castelli Romani.

A cura di Enrico Tata

Due strade del centro storico di Genzano di Roma saranno il set di Fast & Furious 10, il decimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel. Tra il 16 e il 17 maggio verranno girate nel paese dei Castelli Romani alcune scene del film e precisamente in via Italo Belardi e in via Bruno Buozzi. Le star Jason Momoa e Vin Diesel atterreranno a Roma il 5 maggio all'aeroporto di Ciampino e probabilmente dormiranno in un hotel dei Castelli Romani. La produzione pagherà circa 48mila euro al comune di Genzano e per effettuare le riprese verranno rimossi anche i lampioni, verranno rifatte alcune strade (costo a carico della Wildside) e tutti i lavori dovranno concludersi entro il prossimo 18 maggio.

Il Comune di Genzano informa che le strade interessate direttamente dalle riprese "saranno via Belardi e via Buozzi, ma i complessi aspetti operativi e logistici dell'operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

I cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello. Per questa ragione i contatti, in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime. Continueremo ad aggiornare la cittadinanza sulle novità, fornendo maggiori dettagli, una volta definiti i particolari".

Nel corso della fase di preparazione del film, i produttori della pellicola, che si dovrebbe intitolare Fast X, hanno risolto anche un problema di non poco conto. Vin Diesel, infatti, aveva rifiutato la prima sceneggiatura, perché essa tagliava fuori il personaggio di Mia Toretto. "Sì, la vostra opinione è sempre stata importante. Quando è arrivata la sceneggiatura di F10, non c'era Mia Toretto. Ero così deluso che non riuscivo a vedere come avrei potuto continuare…".