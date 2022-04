Vin Diesel ha minacciato di non fare più Fast & Furious 10: “Avevano escluso Jordana Brewster” Vin Diesel ha rifiutato il primo copione di Fast & Furious 10 perché escludeva il personaggio interpretato da Jordana Brewster, Mia Toretto.

Vin Diesel è sempre molto schietto con se stesso e soprattutto con i suoi fan. In un lungo post pubblicato su Instagram afferma di aver rifiutato una sceneggiatura per Fast & Furious 10 dal momento che tagliava fuori il personaggio di Mia Toretto, interpretato da Jordana Brewster. Come è noto, tutti gli attori della saga si considerano legati da qualcosa che va ben oltre l'aspetto lavorativo, loro sono "una famiglia". La morte di Paul Walker non ha fatto altro che cementare ulteriormente questo legame.

Perché Vin Diesel ha rifiutato il copione di Fast 10

Vin Diesel ha rifiutato il primo copione di Fast & Furious 10 perché escludeva il personaggio interpretato da Jordana Brewster, Mia Toretto: "Sì, la vostra opinione è sempre stata importante. Quando è arrivata la sceneggiatura di F10, non c'era Mia Toretto". Vin Diesel spiega il contesto: "Ero così deluso che non riuscivo a vedere come avrei potuto continuare…" e racconta delle petizioni che sono state inviate allo studio quando si era saputo dell'assenza del personaggio di Letty Ortiz, interpretato da Michelle Rodriguez. Alla fine, quindi, Vin Diesel ha spiegato che è stata sua figlia, Alpha Angel, a dire dritto per dritto al regista: "No Mia, no Fast 10!". Poi la dedica a Paul Walker:

Ogni film di Fast che realizzo deve, in fondo, onorare sempre mio fratello Pablo. Nel mondo reale, mi prenderò sempre cura della sua famiglia, perché nel mondo reale lui è la mia famiglia. Quando sua figlia mi ha chiesto di accompagnarla, mi sono commosso, lo faccio con orgoglio e onore… quando sua madre mi chiede di riportare Brian sullo schermo…beh, non devo dirti quanto lo prenda seriamente. Fast non sarebbe mai potuto essere qui senza il profondo amore e la fratellanza tra Dom e Brian, fondata nel 2001.

Fast X: ecco il titolo del decimo film della saga

Il franchise di Fast & Furious è cominciato nel 2001 fino ad arrivare all'ultimo capitolo pubblicato F9: The Fast Saga, rilasciato nel 2021. Fast X dovrebbe chiudere definitivamente il franchise con l'ingresso di nuovi elementi all'interno del cast, tra cui Daniela Melchior, Jason Momoa e Brie Larson.