Andrew Garfield si prende una pausa dal cinema: “Voglio stare con gli amici e mangiare hamburger” L’attore Andrew Garfield ha deciso di prendersi una pausa dal cinema, ha bisogno di vivere una vita da “persona normale”: la confessione alla rivista People.

A cura di Gaia Martino

Andrew Garfield, protagonista del nuovo Spiderman No Way Home, ha deciso di prendersi una pausa dal cinema. L'attore britannico ha raggiunto la notorietà recitando il ruolo di Peter Parker nei film The Amazin Spider Man, The Amazing Spider Man 2 e nel più recente, No Way Home. È stato un anno impegnativo, ricco di lavoro, ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia musicale grazie all'interpretazione di Jonathan Larson in Tick Tick…Boom ed era tra i candidati ai Premi Oscar 2022. E dopo aver preso parte anche alla serie poliziesca Under the Banner of Heaven, ora ha bisogno di allontanarsi dalle luci dei riflettori. Alla rivista People ha raccontato il motivo della sua decisione.

L'annuncio di Andrew Garfield

Andrew Garfield si sta preparando ad una pausa dal cinema. "Sono contento ed emozionato all'idea di starmene tranquillo e fermo per un po'" ha raccontato alla rivista People.

Ho ricevuto molti stimoli esterni, ho girato moltissimo e ho investito tante energie in cose che mi appassionano, ma sento la necessità di ricaricarmi per poter continuare a farle senza l’affanno costante di rincorrerle.

A 38 anni ha bruciato molte tappe ed ora ha deciso di rallentare, seguendo anche l'esempio di personaggi famosi come il ginnasta Simone Biles e il rapper Kendrick Lamar: "Ammiro chiunque possa rinunciare alla tentazione di essere sempre in alto, qualcuno che sappia stare al suo ritmo".

Cosa farà ora

L'attore ora pensa alle sue vacanze, lontane dai set cinematografici. Ha deciso di prendersi una pausa per rilassarsi e per vivere una vita come "persona normale", dopo il duro lavoro dell'ultimo anno.