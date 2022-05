Amici, il chiarimento tra Alex e Luigi, Maria de Filippi: “Non voglio sia il programma a dividervi” Alex e Luigi si trovano faccia a faccia nel tentativo di risolvere il loro rapporto. Maria fa di tutto perché tornino ad apprezzare le differenze reciproche riscoprendosi fondamentali l’uno per l’altro.

A cura di Giulia Turco

Mancano ormai pochi giorni alla finale di quest'edizione di Amici e i ragazzi riflettono non solo su sogni e prospettive che li aspettano dopo il programma, ma anche sui legami stretti in questi lunghi sette mesi nella scuola. Tra i finalisti ci sono Alex e Luigi, i due cantanti che con stili diversi sono riusciti a crearsi attorno un esercito di fan. Se inizialmente avevano trovato una bellissima complicità, a causa dei loro caratteri così opposti si sono trovati ad un certo punto distanti. Ora che il tempo sta per scadere però, Maria fa di tutto perché tornino ad apprezzare le differenze reciproche riscoprendosi fondamentali l'uno per l'altro.

Il confronto tra Alex e Luigi prima della finale

Con una scusa la conduttrice li convoca insieme nella stanza blu. Ad entrambi è già chiaro quale sia il suo obiettivo. "Mi piacerebbe che voi faceste chiarezza", spiega. "Anche a costo di non mandare in onda nulla, se voi non volete", continua Maria. "In gara ci siete voi due. Avete condiviso 7 mesi qui dentro. C'è stato qualche screzio nato per incomprensioni e silenzi, ma è un peccato buttarli via. Gli incontri nella vita sono abbastanza rari e se c'è stato del buono va conservato". Così i ragazzi provano a snocciolare i motivi per i quali sono arrivati ad essere così distanti. "Non voglio dare la colpa ad Alex", riflette Luigi. "Sono stati anche i miei silenzi. Io non parlo e lui neanche", ammette. Maria li aiuta chiedendo ad ognuno i pregi dell'altro. Luigi apprezza di Alex la sfacciataggine e la sua apparente freddezza. Alex ammira la capacità di Luigi di lasciarsi andare e di esprimere le proprie emozioni. Lui, al contrario, è abituato a trattenere. "Non voglio che sia stata la trasmissione a dividervi", spiega infine Maria de Filippi. "Ci sono tre squadre e delle gare da gestire, la competizione tra chi le gestisce però non deve mettervi uno contro l'altro".

Gli screzi tra i due cantanti

In più occasioni negli ultimi mesi i due cantanti hanno avuto da ridire sull'operato dell'uno e dell'altro. "Penso che sei bravo a cantare, che parli un po' troppo, che metti in mezzo le altre persone e vuoi che tutto vada come decidi te", aveva detto esplicitamente Luigi. "Anche io dico le cose che penso, non è che se uno non parla sempre non ha niente da dire. Tu hai detto esplicitamente Luigi non ha scritto i suoi pezzi, ma l'hai fatto quando io non ero presente", si è lamentato. A Maria poi, Luigi aveva spiegato di non lasciarsi coinvolgere troppo dalle provocazioni del suo ‘rivale' per via del diabete che gli impone un certo controllo delle proprie emozioni.