Amici21, scontro tra Luigi e Alex: “Sei bravissimo a sparlare, non dici mai le cose in faccia” Scontro piuttosto acceso tra Luigi e Alex che hanno modo di parlare chiaramente dicendosi tutto ciò che pensano l’uno dell’altro.

A cura di Ilaria Costabile

Il primo serale di Amici 2022 ha già dato i suoi frutti e, infatti, tra Luigi e Alex c'è stato uno scontro in merito ad una delle sfide che si sono consumate nel corso della prima serata dello show. Secondo il concorrente della squadra di Lorella Cuccarini, l'allievo di Rudy Zerbi avrebbe guadagnato dei punti immeritati, perché la sfida in cui si è dovuto misurare con Crytical non era equa e ha manifestato queste sue perplessità anche in un video, in un momento in cui però il diretto interessato non era presente.

Alex critica la sfida tra Luigi e Crytical

In casetta, quindi, gli animi si accendono e dopo aver visto i video dei giorni successivi al serale, i ragazzi commentano cosa i loro compagni d'avventura hanno dichiarato dopo la puntata. Luigi, quindi, non perde occasione per rivolgersi ad Alex che ha avuto da ridire su di lui: "Non hai parlato di me, del fatto che non scrivo i testi, a me sembra che tu guardi sempre gli altri ma non pensi al tuo, tu parli parli, ma quando qualcuno ti parla dietro, tu dici io non potevo difendermi e in quel contesto lì, io non potevo difendermi. Da quando mi conosci tu pensi che io non abbia mai pareri, invece non è così". Il cantante, quindi, continua la sua arringa, dicendo al suo compagno che le sue considerazioni sono sbagliate e base su idee e non su fatti:

Perché tu intuisci, ma cosa ne sai di quello che ho in testa, tu credi che io penso delle cose diverse da quelle che dico, perché lo vedi, lo percepisci, ma che c***o percepisci? Ma chi sei Giucas Casella? Dai, ma come fai a dire.

Alex, allora, si difende e cerca di far valere la sua opinione in merito e al suo modo di fare: "Da quello che vedo. Se sei qui, io ti guardo, vedo quello che dici. Se tu suoni viene anche detto che sei musicista, poi sei contro un rapper a fare rock'n roll Anni Cinquanta, swing e musica leggerissima, ci vuole un secondo a dire, cazzo effettivamente però…".

Luigi attacca Alex

Il guanto di cui parlano vedeva Luigi e Crytical sfidarsi su un contesto che li metteva in posizioni, secondo Alex, diverse, ma la giuria ha ritenuto che la sfida fosse equa: "Indipendentemente da quello io ho un mio parere, anche se loro decidono, posso avere un mio parere? Per me non era equo". Il botta e risposta continua con Luigi che dichiara: "Ti manca un pezzo fondamentale, tu mi hai messo in mezzo, vuoi dire il tuo parere? Ma non mi mettere in mezzo! A sparlare sei bravissimo". I due continuano a battibeccare, dicendosi cose che non si erano mai detti: "Tu vedi solo quello che vuoi, perché qua dobbiamo fare le cose solo come fai tu" gli dice Luigi piuttosto adirato, seguito da una provocazione di Alex: "E allora perché non mi dici le cose che pensi di me?"