Amici 2022, Dario eliminato: chi sono i finalisti che si sfideranno nella finale del 15 maggio I finalisti di Amici 21 sono Albe, Serena Carella, Alex, Luigi Strangis, Michele Esposito e Sissi. Eliminato Dario Schirone.

A cura di Daniela Seclì

La finale di Amici 2022 è ormai alle porte. Domenica 15 maggio si terrà l'ultima puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Il capitolo conclusivo della ventunesima edizione del programma di Canale5, slitta di un giorno per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. La semifinale, trasmessa sabato 7 maggio, ha svelato i nomi dei finalisti.

I finalisti di Amici 21 sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena

La puntata è stata ricca di sfide e non sono mancate le liti. La prima allieva a garantirsi un posto in finale è stata la cantante Sissi, all'anagrafe Silvia Cesana. Il secondo a indossare la maglia dorata è stato il ballerino Michele Esposito, dopo una sfida con Dario Schirone. Poi, è stata la volta del cantante Luigi Strangis che è apparso incredulo e ha commentato: "Maria ma sei sicura?". A loro si sono aggiunti anche Albe, Alex e Serena, con un percorso un po' più tortuoso.

Dario eliminato a un passo dalla finale

Quattro concorrenti, prima di conoscere il loro destino, sono andati in ballottaggio. Gli allievi che si sono sfidati sono stati Albe, all'anagrafe Alberto La Malfa, Serena Carella, Dario Schirone e Alex, all'anagrafe Alessandro Rina. Dopo una serie di esibizioni, i concorrenti sono tornati in casetta. Dopo poco sono stati richiamati singolarmente in studio. Il primo a incontrare Maria De Filippi è stato Alex, che ha saputo di essere in finale. La conduttrice ha commentato: "Sono orgogliosa di te, sei bravo". Dario purtroppo non ha avuto lo stesso verdetto ed è stato eliminato. De Filippi lo ha consolato: "Spero tu creda in quello che fai, so quanto ci tenevi, però i posti sono quelli che sono. Non è una bocciatura". Albe e Serena hanno appreso l'esito insieme. Sono approdati in finale entrambi. Domenica 15 maggio, dunque, sarà una finale con sei concorrenti.