Alessandra Celentano fa piangere Dario ad Amici, intervengono Maria De Filippi e Stefano De Martino Durante la semifinale di Amici 2022, il giudizio severo di Alessandra Celentano ha messo a dura prova Dario Schirone, che non ha trattenuto le lacrime. Maria De Filippi e Stefano De Martino sono intervenuti.

A cura di Daniela Seclì

Ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini durante la semifinale di Amici 2022. Il motivo del contendere è sempre lo stesso: stabilire chi tra Michele Esposito e Dario Schirone abbia più talento. Stavolta, però, lo scontro ha fatto piangere Dario, che non ne può più delle critiche della maestra Celentano.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Alessandra Celentano ha detto di Dario: "Lui per potersi migliorare, visto che è giovane, deve studiare tanta danza classica. Altrimenti non va da nessuna parte con il suo moderno. Se non studia, certe cose non le potrà mai fare". Veronica Peparini ha difeso il suo allievo con forza:

"Tu sminuisci Dario e le mie coreografie, ma non è una roba semplice. Per i ballerini non è così semplice fare una mia coreografia. Non vuoi sminuire? Ma se tu dici sempre che Dario fa solo quello".

Celentano non ha fatto un passo indietro: "È una realtà, non è sminuire". Dario ha ballato e dopo l'esibizione, il battibecco è proseguito. Veronica Peparini ha accusato Alessandra Celentano: "Secondo me hai il prosciutto sugli occhi, lo critichi per una presa di posizione. Dici una bugia. Non è un ballerino classico, ma ha fatto bene la coreografia".

Lo sconforto di Dario Schirone

Dario Schirone, stanco di sentirsi sminuire, è scoppiato a piangere. Alessandra Celentano ha commentato: "Quasi mi dispiace vederlo in difficoltà". Ma il ballerino non ha creduto alle sue parole: "Non è vero, non le dispiace, se sono arrivato in semifinale qualcosa ci sarà". Maria De Filippi è intervenuta vedendolo provato:

"Non prenderla sul personale. Stefano De Martino si è sentito dire di peggio da Alessandra Celentano. Alcuni hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato professione. Si sopravvive e si va avanti, ogni sua frase davvero non è personale, non è contro di te. Ascolta le parole della tua insegnante Veronica".

Così, anche Stefano De Martino è intervenuto e ha provato ad alleggerire l'atmosfera: "Pensa che me ne ha dette talmente tante che mi ha fatto cambiare mestiere" ed è scoppiato a ridere. Poi, ha aggiunto:

"Ci saranno persone che non crederanno in te, altre che crederanno in te. Tu presta orecchio a queste. Sono certo che la Celentano voglia fare bene con la sua critica, anche se ruvida nei modi. Ho imparato a conoscerla. Siamo d'accordo sui bastoni e carota, siamo tutti cresciuti così. Anche se stasera ci sono stati troppi bastoni".

Alessandra Celentano ha concluso dicendo che sono questi i momenti che fanno crescere.