Luigi ad Amici21: “Ho il diabete, reagire alle frecciatine di Alex inciderebbe sulla glicemia” Luigi Strangis nel pomeridiano di oggi di Amici21 ha raccontato della sua malattia, da quando ha 16 anni soffre di diabete e per questo motivo cerca in tutti i modi di controllare le emozioni o l’adrenalina: “Altrimenti incide sulla glicemia”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 2022 è andato in onda uno sfogo di Luigi Strangis, il cantante del team di Rudy Zerbi. Il giovane allievo ha rivelato a Maria De Filippi di soffrire di diabete e per questo motivo, ha spiegato, spesso non reagisce alle provocazioni o alle frecciatine di Alex dal quale si è allontanato: "C'è un distacco con Alex, sto andando avanti. Rimarca spesso molte cose, mi manda frecciatine. Cerco di rilassarmi, non reagire" ha detto, prima di motivare la sua scelta di non farsi coinvolgere troppo dalle emozioni.

Se io mi faccio prendere dall'adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Anche se sono seduto, c'è tensione.

Ha scoperto di soffrire di diabete quando aveva 16 anni.

La confessione di Luigi

L'allievo di Amici, Luigi Strangis, ha raccontato a Maria De Filippi che quando aveva 16 anni il dottore ha scoperto che soffriva di diabete.

Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete, sono stato sei mesi senza ed è stato pesante, il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo. Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l'ansia di andare dal medico, ho paura che mi dice le cose.

Nel proseguire il suo sfogo, l'allievo non è riuscito a trattenere le lacrime. Grazie alla conduttrice del talent è riuscito a calmarsi.

Lo scontro tra Alex e Luigi ad Amici21

Alex e Luigi hanno litigato in casetta dopo il primo appuntamento con il Serale: l'allievo della Cuccarini sosteneva che il suo compagno d'avventura aveva guadagnato punti immeritati perché la sfida contro Crytical non era equa. Per questo motivo tra i due scoppiò un duro scontro che, a quanto pare, non si è mai del tutto chiuso stando alle parole di Luigi che ha confermato che tra loro tutt'oggi c'è un distacco.