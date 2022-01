I vincitori dei Golden Globe 2022: vince Il potere del cane, non ce la fa Paolo Sorrentino Tutti i vincitori dei Golden Globe 2022: miglior film drammatico Il potere del cane di Jane Campion, mentre miglior film straniero è andato a Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi, superando in corsa È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

A cura di Redazione Spettacolo

Il premio come miglior film drammatico ai Golden Globe 2022 è andato a Il potere del cane, il film prodotto da Netflix e diretto da Jane Campion, che ha vinto anche il premio per la regia, mentre Kodi Smit-McPhee ha vinto come attore non protagonista. Tra i vincitori anche Rachel Zegler come migliore attrice per miglior film commedia o musical per West Side Story mentre come migliore attore nella categoria ha vinto Andrew Garfield per Tick, Tick … Boom!. Nicole Kidman ha vinto come miglior attrice per un film drammatico e Will Smith come migliore attore. Per quanto riguarda i premi per le serie tv Succession ha vinto come miglior serie drammatica, mentre Hacks ha vinto come miglior commedia, Jason Sudeikis ha vinto come miglior attore in una commedia e Jean Smart come migliore attrice. Tra i vincitori e le vincitrici anche Michael Keaton per Dopesick e Kate Winslet per Omicidio a Easttown come miglior attore e migliore attrice in miniserie e film tv. C'era anche una candidatura italiana con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che correva per il miglior film straniero, ma la vittoria è andata a Drive My Car film del giapponese Ryûsuke Hamaguchi.

I Golden Globe 2022 che nessuno ha voluto

È stata un'edizione dei Golden Globe in tono minore quest'anno, a seguito delle accuse di razzismo e corruzione emerse da un'inchiesta del Los Angeles Times che denunciava come il gruppo di 86 cronisti della giuria fosse composto solo da bianchi, e i favori che alcuni di questi ricevevano da parte delle major. Uno scandalo che ha portato alla protesta di alcuni attori (Tom Cruise ha anche dato indietro alcune statuette vinte in passato) e, nonostante alcuni aggiustamenti fatti durante i mesi scorsi, la scelta dei canali tv di non mandare in onda la premiazione, visibile solo sul sito del Premio e con il live sulle loro pagine social. Nonostante ciò le premiazioni per quanto riguarda le serie tv e i film ci sono stati e hanno premiato alcuni dei titoli più in vista di questi ultimi 12 mesi.

La lista dei vincitori dei Golden Globe 2022

Miglior attore in una serie tv – Commedia o musical

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Miglior attrice in una serie tv – commedia o musical

Hannah Einbender, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Migliore attore in una serie tv drammatica

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Migliore attrice in una serie tv drammatica

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, Il racconto dell'ancella

Mj Rodriguez, Pose

Miglior attore in una miniserie in un film tv

Paul Bettany, "WandaVision"

Oscar Isaac, "Scene da un matrimonio"

Michael Keaton, "Dopesick"

Ewan McGregor, "Halston"

Tahar Rahim, "The Serpent"

Migliore attrice in una miniserie in un film tv

Jessica Chastain, "Scene da un matrimonio"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Margaret Qualley, "Maid"

Kate Winslet, "Omicidio a Easttown"

Miglior serie drammatica

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"Squid Game"

"Succession"

Migliore miniserie o film tv

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Maid"

"Omicidio a Easttown"

"La ferrovia sotterranea"

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Jennifer Coolidge, "White Lotus"

Kaitlyn Dever, "Dopesick"

Andie MacDowell, "Maid"

Sarah Snook, "Succession"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Mark Duplass, "The Morning Show"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Oh Yeong-su, "Squid Game"

Miglior serie televisiva – Commedia e Musical

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

CATEGORIE FILM/CINEMA

Miglior Commedia o Musical

"Cyrano"

"Don't Look Up"

"Licorice Pizza"

"Tick, Tick … Boom!"

"West Side Story"

Miglior film drammatico

"Belfast"

"CODA"

"Dune"

"King Richard"

"Il potere del cane"

Miglior film straniero

"Compartment No. 6"

"Drive My Car"

"La mano di Dio"

"A Hero"

"Parallel Mothers"

Migliore sceneggiatura cinematografica

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Adam McKay, "Don't Look Up"

Aaron Sorkin , "Being the Ricardos"

Miglior canzone in un film

"Be Alive" from "King Richard" – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"Dos Orugitas" from "Encanto" – Lin-Manuel Miranda

"Down to Joy" from "Belfast" – Van Morrison

"Here I Am (Singing My Way Home)" from "Respect" – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

"No Time to Die" from "No Time to Die" – Billie Eilish, Finneas O'Connell

Miglior attore non protagonista

Ben Affleck, "The Tender Bar"

Jamie Dornan, "Belfast"

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Kodi Smit-McPhee, "Il potere del cane"

Migliore attrice non protagonista

Caitríona Balfe, "Belfast"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Kirsten Dunst, "Il potere del cane"

Aunjanue Ellis, "King Richard"

Ruth Negga, "Passing

Miglior attore in un commedia o musical

Leonardo DiCaprio, "Don't Look Up"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick … Boom!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "In the Heights"

Miglior film d'animazione

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"My Sunny Maad"

"Raya and the Last Dragon"

Miglior attore in un film drammatico

Mahershala Ali, "Swan Song"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "Il potere del cane"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Migliore attrice in un film drammatico

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Migliore attrice in una commedia o musical

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "West Side Story"

Miglior regista

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "Il potere del cane"

Maggie Gyllenhaal, "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"

Migliore colonna sonora

"The French Dispatch"

"Encanto"

"Il potere del cane"

"Parallel Mothers"

"Dune"