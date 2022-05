Rita Pavone su Amici 2022: “Luigi Strangis non mi prende, che disagio vedere Albe dimenticato” Rita Pavone ha seguito con attenzione la finale di Amici 2022 e ha detto la sua sui finalisti e sul programma condotto da Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Rita Pavone ha commentato su Twitter la finale di Amici 2022. L'artista ha detto la sua su alcuni dei finalisti e sul programma di Maria De Filippi in generale. Non è rimasta particolarmente colpita dal vincitore Luigi Strangis, mentre ha apprezzato Alex e ritiene che Sissi e Albe siano stati penalizzati.

L'opinione di Rita Pavone su Luigi Strangis

Rita Pavone ha spiegato di ritenere Luigi Strangis un ottimo performer, tuttavia le sue doti vocali non l'hanno pienamente convinta: "A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma non avere delle grandi voci. Luigi è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di "Pietre" mi è piaciuta molto, ma la sua voce non mi prende. That's all Folks".

Sissi e Albe non sarebbero stati valorizzati

Rita Pavone, poi, è convinta che il brano assegnato a Sissi non abbia valorizzato il suo talento: "Tre dei quattro brani "scritti" per i cantanti, tranne uno, sono classici tormentoni estivi, anche se, nel caso di Sissi, il testo gioca sul suo nome. La voce di Sissi meritava un brano serio, come quello fatto dopo in inglese. Quando si ha una voce come quella di Sissi e le sue personali intuizioni musicali, si dovrebbero "spendere" le giuste forze per trovare, anche se un tormentone estivo, qualcosa di assai più concreto musicalmente". Inoltre, la cantante non ha apprezzato il trattamento riservato ad Albe:

"Ed infine, poi per me Amici è acqua passata, ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti. Lui, non solo è carismatico, divertente ed intelligente – le sue rime sempre ad hoc – ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena".

I complimenti ad Alex

Infine, la cantante non ha dubbi su Alex. Lo ha apprezzato molto: "Amo molto Alex. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria. Passa con disinvoltura da un genere all'altro ed inoltre scrive belle cose con grande sensibilità. Suona illogico che siano uscite proprio le due sole grandi voci di questo programma. I'm really sorry".