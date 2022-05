Amici, Nunzio a Maria De Filippi: “Ti voglio bene, hai colmato il vuoto della mancanza di mia madre” Nunzio Stancampiano è tornato sui social dopo essere stato eliminato dal talent Amici 2022. Il ballerino ha rivolto delle parole colme di affetto a Maria De Filippi.

Si è conclusa l'esperienza di Nunzio Stancampiano nel talent Amici di Maria De Filippi. Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, è stato eliminato nel corso della puntata trasmessa sabato 30 aprile. Non appena è tornato sui social, ha ringraziato quanti hanno impreziosito il suo percorso e gli sono stati vicino.

Nunzio Stancampiano, il primo post social dopo l'eliminazione da Amici

Nunzio Stancampiano è tornato sui social una volta conclusasi la sua esperienza ad Amici. Nel primo post pubblicato, una foto che lo ritrae sul palco del talent. Lo scatto è accompagnato da riflessioni e ringraziamenti:

"Eccomi qua! Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio Raimondo Todaro, che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. Ringrazio tutti i professionisti, in particolare Francesca Tocca e Umberto Gaudino per il lavoro svolto con me in sala e per il sostegno datomi nei momenti di cedimento fisico e morale. Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa".

Le parole per Alessandra Celentano e Maria De Filippi

Nunzio Stancampiano ha rivolto anche un "pensiero affettuoso" ad Alessandra Celentano, a cui si era rivolto anche subito dopo l'eliminazione: "Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti". Infine, le parole per Maria De Filippi, che in questi mesi è riuscita a fargli sentire meno la mancanza della madre a cui è legatissimo:

