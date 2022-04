La Disney potrebbe perdere il copyright su Topolino e anche agevolazioni fiscali Walt Disney potrebbe perdere il copyright di Topolino a causa di questioni politiche. I repubblicani della Florida non hanno accettato la presa di posizione della casa di produzione a favore delle minoranze e mirano a cancellare al colosso anche le agevolazioni fiscali.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia arriva alla Florida, dove è ormai incontenibile il disappunto dei repubblicani nei confronti della Disney che ha scelto di non allinearsi alla battaglia culturale portata avanti dal gruppo politico riguardo ai gay, con il chiaro obiettivo di riprendere terreno al Congresso e alla Casa Bianca. In risposta a questa presa di posizione della nota casa di produzione cinematografica, come riportato dal quotidiano La Repubblica, i deputati repubblicani sarebbero pronti anche a contestare e a sottrarre alla Disney il copyright di Topolino, iconico personaggio della major americana.

Perché il copyright di Topolino è in pericolo

La Disney, quindi, rischia di perdere il copyright sul primo cartone animato che ha preso vita negli studios di animazione più famosi del mondo, a causa di una battaglia di natura politica che va avanti da ormai più di vent'anni e che ultimamente ha subito un ulteriore inasprimento. I repubblicani della Florida, quindi, intendono sferrare una vera e propria offensiva nei confronti del colosso, a seguito della presa di posizione da parte della Disney che non si è schierata contro coloro che lottano per le minoranze e i diritti di queste ultime, come ad esempio per la comunità LGBTQ+. Il motivo scatenante dello scontro risiede nella legge del governatore della Florida, De Santis, che ha vietato di parlare di omosessualità durante le ore di educazione sessuale a scuola, affinché i ragazzi non possano cadere in tentazione.

La perdita delle agevolazioni fiscali

Bob Chapek, ceo della Disney, non ha sostenuto la proposta del governatore e questa scelta è stata letta negativamente da parte del gruppo repubblicano, che vedeva nel colosso d'animazione un caposaldo dell'idea di famiglia tradizionale, oltre che promotrice dei valori americani. Dopo questo affronto, quindi, è sceso in campo Jim Banks, deputato dell'Indiana, che ha proposto di non far rinnovare il copyright di Topolino, a cui si aggiungerebbe anche un provvedimento presentato dai repubblicani della Florida pronti a disfarsi del Reedy Creek Improvement District ovvero un patto che garantisce delle agevolazioni fiscali per i possedimenti della Disney ad Orlando.