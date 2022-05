Anche Disney Plus è pronta a inserire le pubblicità: ecco quando Secondo quanto riporta Variety, sul profilo “ads” di Disney+ verranno pubblicati annunci pubblicitari della durata di quattro minuti per programma che durano un’ora o meno.

Il mondo dello streaming è in continuo movimento. Se Netflix si trova in difficoltà, costretta a tagliare 150 dipendenti, Disney+ guarda con fiducia al futuro ma si anticipa su possibili crisi preparando entro la fine dell'anno un piano più economico supportato dalle pubblicità (proprio come sta per fare anche Netflix). Secondo quanto riporta Variety, sul profilo "ads" di Disney+ verranno pubblicati annunci pubblicitari della durata di quattro minuti per programma che durano un'ora o meno.

Le pubblicità non ci saranno negli account per bambini

Anche sottoscrivendo un profilo light con pubblicità, come fa sapere Variety, la Disney manterrà intatta le condizioni per i cosiddetti profili "bambini", quelli cioè disposti con filtri per il Parental Control. In quel caso, la piattaforma continuerà a fornire i suoi contenuti senza alcun tipo di pubblicità.

La crescita di Disney

La Disney ha annunciato a marzo il lancio di un'opzione più economica e supportata dalla pubblicità negli Stati Uniti già dalla fine del 2022. Negli altri Paesi, come in Italia, il profilo "light" sarà disponibile a partire dal 2023. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo. Ragionando in dollari, Disney Plus costa al momento 7.99 dollari al mese senza le pubblicità. Il profilo con le pubblicità potrebbe costare tra i 4.99 e i 5.99 al mese. La forbice sul numero di abbonati tra Disney Plus e Netflix si è ridotta, così la società di Topolino potrebbe continuare a crescere e rosicchiare abbonati al colosso di Reed Hastings, che invece sta preparando una vera e propria controffensiva, cambiando il suo modello di business e preparandosi a più novità, come i primi live show (format come one man show, comedy e talent, soprattutto) e con il profilo light con le pubblicità. La guerra dello streaming è appena cominciata.