Fast&Furious a Genzano: una bomba gigantesca rotolerà sulla via dell’Infiorata (VIDEO) A Genzano di Roma non si parla d’altro: sulla via dell’Infiorata, che farà da sfondo ad alcune scene del film Fast&Furious 10 con Vin Diesel e Jason Momoa, è comparsa una misteriosa e gigantesca palla.

A cura di Enrico Tata

C'è chi dice che sia di gommapiuma, chi invece di cemento, chi di cartapesta. In paese gira voce che cadrà su una macchina infuocata, qualcun altro dice che verrà incendiata e altri ancora sostengono che le macchine non ci saranno proprio e neanche il fuoco. Saranno invece aggiunti in post produzione al computer. A Genzano di Roma non si parla d'altro: sulla via dell'Infiorata, che farà da sfondo ad alcune scene del film Fast&Furious 10 con Vin Diesel e Jason Momoa, è comparsa una misteriosa e gigantesca palla.

La palla rotolerà sulla via dell'Infiorata

Sicuramente, viste le prove che la produzione sta facendo, rotolerà sulla scalinata che ogni anno ospita le composizioni floreali che hanno reso famosa Genzano in tutto il mondo. Se si tratta di una bomba, di una pietra rotonda, questo ancora non è chiaro, ma la comparsa della gigantesca palla grigia sta facendo scatenare la fantasia degli abitanti. Le riprese si svolgeranno il 16 e il 17 maggio, ma non è ancora chiaro quali saranno gli attori che reciteranno nelle scene previste nel paese dei Castelli Romani.

Fast&Furious 10, Jason Momoa arrivato a Roma

Intanto il centro storico di Roma sta facendo da scenografia ad altre scene del film, con uno dei protagonisti, Jason Momoa, che è già arrivato in città e, tra un set e l'altro, sta facendo il turista per le strade della Capitale. L'attore hawaiano è stato paparazzato in piazza di Spagna e ai Musei Vaticani, con polemica inclusa poiché la star ha potuto scattare un selfie nella Cappella Sistina, attività vietata ai "turisti comuni". Le riprese a Roma termineranno nei prossimi giorni.