Foto e video per Jason Momoa alla Cappella Sistina, scoppia la polemica: “A noi non è permesso” Jason Momoa si fa immortalare all’interno della Cappella Sistina, ma arriva la polemica degli utenti: “A noi persone comuni non è permesso.”

A cura di Beatrice Tominic

Continua il viaggio fra le bellezze della città eterna per Jason Momoa e il cast di Fast & Furious, impegnato in questo periodo con le riprese del decimo film della saganella città di Roma e a Genzano, comune sui Castelli Romani.

Da quando è arrivato nell'Urbe, uno fra gli attori che senza dubbio si sono dimostrati più social è stato Jason Momoa, già conosciuto dagli spettatori e dalle spettatrici del grande schermo nel 2018, quando vestiva i panni di Aquaman: dall'atterraggio, lo scorso 5 maggio, l'attore hawaiano si è comportato come un turista qualsiasi, visitando monumenti, girando video e scattando le foto. Ma anche dove non si potrebbe: Momoa, infatti, ha continuato a immortalare i momenti passati a Roma anche mentre si trovava all'interno della Cappella Sistina, luogo in cui è vietato, di norma, sarebbe vietato scattare fotografie.

I commenti degli utenti sotto al post

Un post con una decina di foto: in quasi tutti gli scatti appare Jason Momoa, raffigurato abbracciato agli amici e addirittura con due addetti al museo. La pioggia di critiche da parte degli utenti non tarda ad arrivare: nella sala della Cappella Sistina non è possibile scattare foto alle parete o con gli amici e neppure selfie.

"A noi, persone comuni, non è permesso riprendere o fotografare la Cappella Sistina", scrive una ragazza sotto alla galleria di foto. "Ho pensato esattamente la stessa cosa – le viene risposto – Riesco ancora a sentire gli addetti alla sicurezza urlare "no foto, no foto!" anche se sono passati 12 anni." Un'altra conclude, poi, conclude amaramente: "Noi non possiamo scattare foto ma le celebrità sì. Niente contro Jason (lo adoro), ma non è giusto."