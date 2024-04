video suggerito

Roma è la prima città italiana per numero di automobili: sono il doppio di quelle di Parigi Troppe macchine circolano nella capitale, almeno il doppio delle altre capitali europee. Quali sono i municipi con più auto e gli effetti sull’inquinamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio Getty

Seicentoquarantré auto ogni 1000 persone, di cui la metà con più di 10 anni di circolazione. Roma è la prima città italiana per numero di macchine rispetto agli abitanti. Il doppio di grandi capitali europee come Parigi, Londra o Copenaghen. Sono i dati dell'ultimo report di Automobile Club d'Italia (Aci) che riportano anche un età media per il parco veicoli della Capitale piuttosto alto, intorno ai 13 anni. Nel 2023 nell'area metropolitana di Roma erano registrate 2,76 milioni di automobili, 522 mila motocicli.

Un auto su cinque a Roma ha più di venti anni

Il 20% delle auto in circolazione a Roma è ultra ventennale. Un trend in salita nel triennio 2019-2022, dal 16 al 20% del totale delle auto nella Capitale. Invece le auto nuove (0-5 anni) o meno datate (10-20 anni) sono diminuite nel tempo, scendendo rispettivamente dal 27% al 24% e dal 38% al 36%. Una questione che riguarda anche la fascia verde, l'area dove è vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti, la cui entrata è annunciata a pieno regime per il mese di novembre.

Almeno il 18% delle auto della Capitale che rientrano nella fascia Euro 0-2 già oggi non potrebbero circolare. Le auto elettriche invece corrispondono appena allo 0,7% delle auto dei romani. Il 56% dei mezzi ha più di 10 anni, mentre solo il 24%, quasi un'automobile su quattro, ne ha meno di cinque. Questi ultimi dati sono in linea con la media italiana.

La classifica delle auto in ogni municipio

Queste sono le zone con più automobili per abitanti a Roma: circa 80 ogni 100 abitanti.

Municipio XIII (Aurelio, Casalotti e Boccea)

Municipio VIII (Ostiense, Garbatella, San Paolo, Tre Fontane e Appia Antica)

Municipio IX (Eur, Laurentino, Torrino, Santa Palomba)

Municipio X (Ostia e dintorni)

I Municipi XI (Marconi e Portuense) e XV (Tor di Quinto e Farnesina) sono quelli che ne hanno meno: rispettivamente 50 e 39 auto ogni 100 abitanti. I veicoli aumentano in modo disordinato: nel Municipio XI del 18,6% dal 2019 al 2022. Nello stesso triennio, il tasso è diminuito invece nei Municipi VII, I e IV dove è diminuito di oltre il 10%.

Curiosi i dati raccolti nel primo municipio, in vetta sia per numero di auto più vecchie (31% Euro 0-3) che di auto nuove, con una quantità di Euro 6 molto alta (il 37,5%). Secondo l'analisi del report di Aci, le motivazioni sono nell'età media alta e nel reddito elevato a disposizione dei cittadini del Municipio. Un elemento che potrebbe illustrare la minor inclinazione della zona a cambiare auto.