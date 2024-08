Voli in ritardo per incendio a Fiumicino, in autostrada fila infinita in corsia d’emergenza per non pagare Fila interminabile di automobili ferme sulla corsia d’emergenza della Roma-Fiumicino. Molti automobilisti hanno deciso di attendere in questo modo l’arrivo dei voli in ritardo a causa dell’incendio divampato ieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Accade praticamente ogni giorno, ma ieri la fila di automobili ferme con le doppie frecce sulla corsia d'emergenza dell'autostrada Roma-Fiumicino era impressionante. A causa dell'incendio divampato ieri nei pressi del principale scalo romano e alla chiusura di una delle piste di decollo e atterraggio, molti voli hanno subito ritardi anche superiori alle due ore.

E così molte persone in attesa del rientro di parenti e amici hanno dovuto attendere diverso tempo a causa dei ritardi. Peccato che come piazzola di sosta abbiano scelto la corsia d'emergenza della Roma Fiumicino. E così ieri sera, come mostra il video caricato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', c'era una fila interminabile di automobili ferme con le quattro frecce sulla corsia di emergenza. Pericoloso e illegale.

A causa degli improvvisi ritardi, come detto, il fenomeno è stato amplificato nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri. Ma accade praticamente tutti i giorni e il più delle volte nessuno sanziona questi comportamenti illegali.

Nella zona dei terminal dell'aeroporto di Fiumicino non è possibile sostare gratuitamente, ma sono previsti 15 minuti gratis per il cosiddetto Kiss&Go, parcheggiando nell'area dedicata di fronte ai Terminal 1 e 3. Volendo, è possibile uscire e rientrare dalla zona terminal e il conteggio riparte. Gli automobilisti hanno invece a disposizione 45 minuti gratuiti parcheggiando nell'Area Kiss&Go Partenze T1 di Largo Locatelli.

In tutti i parcheggi Kiss&Go, "superati i minuti di gratuità previsti, sarà possibile permanere per massimo un'ora senza incorrere in sanzioni, pagando i minuti residui presso gli appositi parcometri presenti nell'area. Il tempo di sosta è calcolato da un impianto che rileva automaticamente tutti i transiti in entrata e in uscita".

Ma cosa succede se 15 minuti o 45 minuti non bastano? Si possono ottenere altri 15 minuti di sosta gratuita spostando l'automobile in uno dei due parcheggi Breve Sosta T1 o T3. È possibile sostare gratuitamente, fino a 1 ora, nel parcheggio Lunga Sosta. Infine è ovviamente possibile sostare a pagamento nei parcheggi multipiano per tutto il tempo desiderato.

Eppure, nonostante questo ampio ventaglio di possibilità, molti automobilisti preferiscono attendere l'arrivo del volo dei propri cari fermando la macchina sulla corsia di emergenza dell'autostrada.