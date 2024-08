video suggerito

Incendio a Monte Carnevale, puzza di fumo in tutta Roma: "Tenete chiuse finestre e condizionatori"

A cura di Enrico Tata

L'incendio a Monte Carnevale

Al momento non c'è alcuna ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri in merito all'incendio divampato oggi a Monte Carnevale, ma la Protezione Civile raccomanda fortemente alla popolazione di tenere chiuse le finestre e i condizionatori.

In una nota la Protezione Civile di Roma informa che un incendio di vaste proporzioni sta interessando alcuni terreni di via di Monte Carnevale, estrema periferia ovest, tra Roma e Fiumicino. Cenere e puzza di fumo sono stati spinti dal vento praticamente in tutta la città e da moltissimi quartieri sono arrivate segnalazioni in tal senso. Come si legge nel comunicato, a causa dei venti che soffiano verso est, il fumo è visibile da gran parte della Capitale.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Roma, un Canadair e due elicotteri, le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, le squadre dei volontari della Protezione Civile e del Servizio Giardini di Roma Capitale per il supporto allo spegnimento.

La Protezione Civile raccomanda: "Chiudere finestre e condizionatori"

A titolo precauzionale, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione che risiede nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio, all'interno Municipi XI e XII di:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreativa, anche perché in concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso;

In caso di emergenza il consiglio è quello di contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.