Nuovo incendio in zona Monte Carnevale a Roma, fiamme e fumo sul quadrante Ovest

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato in via Monte Carnevale a Roma. Un nuovo rogo quello scaturito nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto intorno alle ore 14. A bruciare è un'area in prossimità di quella interessata ieri dalle fiamme, ad andare a fuoco sono sterpaglie. I residenti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri con le autobotti, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde intervenuti in supporto alle operazioni e alla viabilità. Al momento non si registrano feriti né intossicati. L'odore acre di fumo si percepisce a chilometri di distanza, anche al centro di Roma. Una nube di fumo si è alzata dalle sterpaglie che bruciano in un campo sopra il quadrante Ovest della Capitale.