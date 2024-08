Vasto incendio tra Monte Carnevale e Maccarese, fiamme visibili anche dal Grande Raccordo Anulare Incendio tra Maccarese e Monte Carnevale. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e altre, stando a quanto si apprende, sono in arrivo. Il fumo è visibile anche dal Grande Raccordo Anulare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook

Un incendio è divampato pochi minuti fa nella zona tra Maccarese e Monte Carnevale, all'interno del comune di Fiumicino, per la precisione in via Salvatore Ottoleghi. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e altre, stando a quanto si apprende, sono in arrivo. Il fumo è visibile anche dal Grande Raccordo Anulare.

Secondo le prime informazioni, l'incendio è divampato intorno alle 15.20 all'altezza del civico 123 e sta interessando un campo agricolo. Sul posto i pompierii con due squadre, un'autobotte e quattro moduli anti-incendio. Sul posto è intervenuto anche il direttore delle operazioni e un elicottero per evitare il propagarsi delle fiamme.

Scrive Lucia Cuffaro su Facebook: "Per chi è del quartiere Massimina, Castel di Guido, Valle Galeria, via Aurelia fuori del Gra di Roma, Maccarese e limitrofe meglio chiudere subito le finestre ed evitare di andare in quella direzione. C'è un grosso incendio dal lato di Monte Carnevale. I vigili sono già sul posto".

Leggi anche Incendio sul Grande Raccordo Anulare, traffico chiuso a Laurentina su entrambi i sensi di marcia

Riporta, invece, sempre su Facebook Claudio Feroni: "Ancora un incendio enorme nella Valle, questa volta sta distruggendo la riserva con Macchia Grande nei pressi di Monte Carnevale".