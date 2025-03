Incendio nel deposito auto e furgoni a Castel Giubileo: fiamme e fitta colonna di fumo su Roma Nord I vigili del fuoco hanno lavorato stamattina per spegnere un incendio divampato all’interno di un deposito di auto e furgoni in zona Castel Giubileo a Roma Nord. Fiamme e fumo sul quadrante. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Lincendio di stamattina (Foto dal Gruppo Facebook sei di Labaro e Prima Porta se…)

Un incendio è divampato nella mattinata presto di oggi, sabato 22 marzo, in un deposito di veicoli in via Sant'Angelo in Vado in zona Castel Giubileo. Una fitta colonna di fumo scuro si è alzata sopra a Roma Nord, visibile da chilometri di distanza. A bruciare per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono automobili e furgoni.

L'incendio nel deposito a Roma Nord

Incendio nel deposito auto (foto dei vigili del fuoco)

Secondo le informazioni apprese il rogo si è sprigionato verso le ore 07:30 circa. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il Numero delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto all'altezza del civico 49, ricevuta la segnalazione sono giunti i pompieri, con tre squadre, quattro autobotti e un'autoscala, e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

I vigili del fuoco al lavoro

Il rogo di auto e furgoni con diversa tipologia di materiali che ha bruciato, ha sprigionato una colonna di fumo scurso, che si è alzata sul quadrante Nord della città, ben visibile ad esempio da Labaro e Prima Porta. I cittadini si sono domandati che cosa stesse accadendo ed hanno scritto numerosi commenti nei gruppi Facebook di quartiere, scattando foto e video dell'incendio. Da quanto si apprende al momento non ci sono feriti né intossicati.

