video suggerito

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri eletto presidente dell’Ali, Autonomie locali italiane Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato eletto presidente di Ali, Autonomie locali italiane per acclamazione. Nominati anche la vicepresidente vicaria e tre vicepresidenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato eletto per acclamazione nuovo presidente dell'Ali, Autonomie locali italiane nel corso dell'Assemblea Congressuale nazionale nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. A precederlo Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, che si è dimesso lo scorso 19 luglio per la sua elezione all'Europarlamento.

Nello stesso modo sono stati eletti come vicepresidente vicaria Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese e tre vicepresidenti, Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino.

La dichiarazione: "Patto scellerato su autonomia, è un furto di risorse"

"Non si può costruire un futuro di progresso e giustizia se non si ferma questo patto scellerato dello scambio tra autonomia e premierato e lo si ferma vincendo il referendum e bloccando questa legge", questa la prima dichiarazione di Roberto Gualtieri dopo l'elezione a presidente di Ali. "È bello che la sede del sì al referendum sia ospitata da Ali. Ora la storia d'Italia rischia di prendere una direzione o un altra. E ricordiamo l'esempio di Matteotti. Questo ci deve ricordare che dobbiamo essere fermi e intransigenti nel difendere la Costituzione italiana perché questa riforma è parte di un pacchetto politico che configura un modello che non ha nulla a che fare con la difesa delle autonomie ma è contro le autonomie", ha continuato a spiegare Gualtieri.

"È un furto con destrezza di risorse per dare in cambio il potere tutto a una persona sola. I comuni saranno schiacciati da un neocentralismo regionale. Non sarà un referendum del nord contro il sud, ma sulla strada che il Paese può prendere: il Molise deve discutere con la Russia di energia, ma intanto il ministero dice a noi sindaci dove mettere gli autovelox".

Le reazioni dell'elezione

Nel frattempo non hanno tardato ad arrivare le reazione all'elezione a presidente di Ali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oltre agli altri sindaci, a complimentarsi con Gualtieri anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli e la capogruppo capitolina del Partito Democratico, Valeria Baglio. "Un ringraziamento al presidente uscente, Matteo Ricci, per l'impegno straordinario e la dedizione dimostrati in questi anni, ottenendo risultati importanti, sempre orientati all'ascolto dei territori e delle loro necessità – hanno dichiarato in una nota dopo aver augurato un buon lavoro al sindaco Gualtieri – Questa elezione riconosce il ruolo guida e di riferimento di Roma Capitale e della nostra città, grazie alle politiche e alle azioni di governo locale realizzate dalla nostra amministrazione. Siamo dunque felici e orgogliose di questo traguardo".