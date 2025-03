L’agente travolto sulla Tiburtina ricevuto in Campidoglio, Gualtieri: “Esempio straordinario per Roma”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'agente della polizia locale di Roma Capitale Daniele Virgili

Daniele Virgili, l'agente della polizia locale di Roma Capitale travolto da un'auto sulla Tiburtina, mentre stava facendo dei rilievi per un incidente, oggi è stato ricevuto in Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri gli ha donato la medaglia del Natale di Roma e i due sono stati immortalati in vari scatti in ricordo della giornata.

Il sindaco Gualtieri incontra Daniele Virgili in Campidoglio

Virgili e De Sclavis

"Insieme al Comandante generale del Corpo di polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis è bello riabbracciare oggi in Campidoglio Daniele Virgili, il giovane agente della polizia locale che, mentre era in servizio, è stato travolto da un’auto – commenta Gualtieri. Il sindaco ha ricordato quanto accaduto la drammatica notte in cui Virgili ha rischiato di morire, mentre era in servizio per strada: "Ricordo ancora quella notte drammatica, l’ansia per le sue condizioni, la paura per il suo futuro. Oggi vederlo qui, sorridente e pieno di energia, è qualcosa di speciale".

Gulatieri ha definito Virgili, con la sua esperienza di vita "una carica di forza per tutti, per me e per il Corpo della polizia locale, che non ha mai smesso di sostenerlo". Ed entusiasta ha detto: "Non vediamo l’ora di rivederlo in divisa, circondato dall’affetto dei suoi colleghi. Caro Daniele, la tua grinta e la tua determinazione sono un esempio straordinario per tutti. Ti aspettiamo!".

L'incidente in cui Daniele Virgili è rimasto ferito e ha perso una gamba

Daniele Virgili è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 6 novembre del 2024 lungo via Tiburtina, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Un'auto guidata da un carabiniere ubriaco, lo ha travolto insieme a due colleghi del IV Gruppo Tiburtino, mentre stava facendo dei rilievi su strada per un altro incidente, che si era verificato poco prima. I medici a seguito dell'investimento sono stati costretti ad amputare una gamba per salvargli la vita. L'automobilista è indagato per guida in stato d'ebrezza e lesioni personali stradali gravissime.