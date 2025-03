video suggerito

Maratona di Roma 2025, i risultati: vincono i kenioti Betty Chepkwony e Robert Ngeno I vincitori della Maratona di Roma 2025 di oggi sono gli atleti kenioti Robert Ngeno con un tempo di 2 ore 7 minuti e 35 secondi e Betty Chepkwony con 2 ore 26 minuti e 16 secondi. Gli italiani Daniele Meucci e Ayse Sonmez sono arrivati ottavi in classifica.

A cura di Alessia Rabbai

Betty Chepkwony e Robert Ngeno, i vincitori della Maratona di Roma 2025 (La Presse)

Betty Chepkwony e Robert Ngeno sono i vincitori della Maratona di Roma 2025. Entrambi originari del Kenya, hanno raggiunto il primo gradino del podio nella Run Rome The Marathon maschile e femminile. Ngeno è stato il primo atleta uomo a tagliare il traguardo con un tempo di 2 ore 7 minuti e 35 secondi. Chepkwony è stata invece l'atleta donna più veloce, totalizzando un tempo di 2 ore 26 minuti e 16 secondi.

Betty Chepkwony

Gli atleti maschi che si sono aggiudicati il secondo e terzo posto nella classifica di quest'anno sono Brian Kipsang e Joshua Kogo, sempre kenioti, le femmine invece Selam Gebre, originaria dell'Etiopia e la keniota Rebecca Kangogo. Gli atleti italiani alla Maratona di Roma 2025 si sono classificati ottavi sia per le femmine che per i maschi con Daniele Meucci e Ayse Sonmez.

Robert Ngeno

La tradizionale Maratona di Roma si è svolta oggi, domenica 16 marzo ed è terminata alle 15.30, con il podio e le coppe ai vincitori. La manifestazione sportiva è ormai un appuntamento irrinunciabile e molto atteso per gli appassionati, all'edizione di quest'anno hanno partecipato circa 28mila atleti, originari di tantissimi Paesi del Mondo. Una corsa per le strade di un "museo a cielo aperto": la gara si è disputata in un percorso che si snoda nel centro storico: 42 chilometri dal Colosseo al Circo Massimo, passando per l'Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo e il Foro Italico.

La partenza della Maratona di Roma 2025 al Colosseo

In occasione della manifestazione sportiva di oggi sono state inevitabili le chiusure temporanee di alcune strade per agevolare l'evento e permetterne lo svolgimento in sicurezza, mentre alcune linee di autobus sono state deviate. A gestire le modifiche alla viabilità sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, impegnati con le pattuglie a presidio lungo il percorso della Maratona, per garantire la sicurezza. Terminata la gara la circolazione in città è tornata alla normalità.