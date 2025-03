Maratona di Roma, ambulanza con sirene accese bloccata dagli atleti in gara deve cambiare strada Un video con un’ambulanza bloccata dalla Maratona di Roma 2025 ha generato molti commenti sui social network. Il conducente del mezzo di soccorso, su indicazione della polizia locale ha cambiato percorso, fermato dal fiume di atleti in gara. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

"L'ambulanza deve fare retromarcia, perché le persone che corrono non si vogliono fermare". Un video girato da un cittadino con lo smartphone e pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas durante lo svolgimento della Maratona di Roma ha generato tantissimi commenti. Le immagini immortalano un'ambulanza ferma ad un incrocio, con gli atleti che le corrono davanti. Nonostante le sirene accese non la lasciano passare. Non è chiaro se il mezzo di soccorso abbia un paziente grave a bordo e sia diretto verso l'ospedale, oppure se stia andando verso un'emergenza.

Vicino all'ambulanza c'è una delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, in presidio lungo tutto il percorso della Maratona. Sono circa 1500 agenti impegnati in città nel weekend in occasione delle varie manifestazioni e allo Stadio Olimpico. La Maratona di Roma con partenza dal Colosseo e arrivo al Circo Massimo ha un tragitto che si snoda tra i luoghi più suggestivi della Città Eterna e ha visto la partecipazione di circa 28mila atleti. In casi d'emergenza come quello che si è verificato stamattina con l'ambulanza a sirene accese, la polizia locale lavora per garantire la sicurezza di tutti, i mezzi di soccorso sono scortati, oppure vengono indicati percorsi alternativi.

"Non si vogliono fermare! Che vergogna! Se ci fossi stato io dentro all'ambulanza sarei uscito e mi sarei rianimato da solo" prosegue l'uomo del video. I sanitari si confrontano velocemente con gli agenti della locale, che gli consigliano un'altra strada per arrivare a destinazione e, dopo una manciata di secondi, fanno inversione di marcia e si allontanano dalla Maratona.

Il video ha ricevuto tantissimi commenti degli utenti sui social network. C'è chi sostiene, come chi riprendeva, che gli atleti udendo il suono delle sirene si sarebbero dovuti fermare per lasciar passare il mezzo di soccorso; altri che commentano dicendo che i sanitari avrebbero dovuto della Maratona di oggi e organizzare lo spostamento in anticipo: "Chi guida i mezzi di soccorso deve informarsi prima sulle strade chiuse. Non è il primo evento a Roma" scrive un utente.

Altri ancora sostengono di non essere stupiti di quanto successo in quanto i sanitari, pur avendo trovato la strada interdetta dalla Maratona, hanno ricevuto il supporto della polizia locale, che ha subito indicato loro un percorso alternativo. "La Maratona ha un tragitto prestabilito – spiega a Fanpage.it un cittadino che era sul posto ed ha asistito all'episodio – gli agenti erano presenti, ma non possono fermare un fiume di gente in movimento".