Maratona di Roma 2025: orari, percorso e strade chiuse domenica 16 marzo La Maratona di Roma 2025 è in programma domenica 16 marzo. Il percorso lungo 42 chilometri si snoda nel centro storico, dal Colosseo al Circo Massimo. La partenza è fissata per le ore 8.30 e la fine alle 15.30. Ci saranno modifiche alla viabilità, con strade chiuse, deviazioni anche bus sospesi o deviati.

Domenica 16 marzo torna l'appuntamento con la Maratona di Roma 2025, la Run Rome The Marathon, che si svolgerà su un percorso lungo 42 chilometri e che oltre il centro storico, toccherà la basilica di San Paolo, Piramide, Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, Lungotevere, Foro Italico fino al Circo Massimo, dov'è fissato il traguardo. La partenza è alle ore 8.30, per l'occasione Roma Mobilità ha fatto sapere che ci saranno modifiche temporanee alla viabilità, con strade chiuse, deviazioni anche bus sospesi o deviati.

Gli orari della Maratona di Roma 2025: a che ora parte e finisce

La Run Rome The Marathon inizia alle ore 8.30 con partenza da via dei Fori Imperiali e finisce alle 15.30. Il tempo limite per concludere la maratona è di 6 ore e 30 minuti.

La mappa del percorso della Maratona: l'elenco delle strade

Mappa del percorso Maratona di Roma

La Maratona di Roma si snoda tra varie strade tra i punti più celebri e belli di Roma: Fori Imperiali e Colosseo con partenza e arrivo, Arco di Costantino, Circo Massimo, Porta San Paolo, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, San Pietro, Foro Italico, Piazza Augusto Imperatore, Ara Pacis, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, scalinata Campidoglio, Teatro Marcello, Bocca della Verità. Si tratta di un percorso piatto, con circa 20 metri di differenza altimetrica e circa 6 chilometri di sanpietrini.

Le strade chiuse e le deviazioni domenica 16 marzo

Alla mezzanotte e un minuto di domenica 16 marzo saranno chiuse al traffico alcune strade in vista della Maratona di Roma: via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Alle 7.30 circa è prevista la chiusura dell’intero percorso della manifestazione, che verranno riaperte alle ore 15.30, alla fine della manifestazione sportiva.

Linee Bus sospese e deviate a Roma per la Maratona del 16 marzo

Le linee del trasporto pubblico locale che saranno sospese temporaneamente durante la Maratona di Roma sono: 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628. Altre linee saranno deviate su percorsi alternativi: 23, 85, 160, 226, 671, 714, 767, 982, C2, C3, C6, C8. Altre ancora saranno limitate: 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Sulla linea B della metropolitana la fermata Colosseo sarà chiusa per l'intera durata della manifestazione sportiva. In alternativa i passeggeri possono usare le stazioni di Circo Massimo e Cavour.