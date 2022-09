17enne scomparsa nel nulla da due giorni, l’appello della mamma: “Aiutatemi a trovare Giada” La ragazza doveva rientrare nella casa famiglia cui era ospite, ma non ha più fatto ritorno. Non risponde al telefono e ai messaggi di amici e genitori.

A cura di Natascia Grbic

"La cerchiamo disperatamente, stiamo andando in giro per il quartiere a mettere i volantini, per adesso non risponde al telefono ma speriamo di trovarla il prima possibile". Giada De Luca, una giovane ragazza di diciassette anni, è scomparsa martedì 6 settembre.

"Doveva rientrare nella casa famiglia dov'è ospite al momento, ma non ci è tornata", spiega la madre. Giada è stata vista l'ultima volta verso le 22 a piazza delle Gardenie nel quartiere di Centocelle a Roma. Da allora, nessuno l'ha più sentita. Il giorno della scomparsa ha spento il telefono, ieri lo ha riacceso per qualche minuto ma solo per entrare su WhatsApp. Non ha chiamato né la madre né altri familiari, che non hanno la minima idea di dove sia ora. Non ha nemmeno risposto ai numerosi messaggi che le hanno inviato per sapere come stesse e se avesse bisogno di aiuto.

Al momento della scomparsa Giada aveva indosso un vestito nero e molto probabilmente delle scarpe da ginnastica. Ha con sé il cellulare ma non i documenti. Dato lo stato di fragilità in cui versa la giovane, potrebbe trovarsi in difficoltà, motivo per il quale la madre la sta cercando in tutta Roma per trovarla il prima possibile. Non è ovviamente escluso che si sia spostata e sia andata in un altra zona, lontana da Centocelle, dove è stata avvistata l'ultima volta.

Leggi anche Trovato morto nel Tevere lo studente Behzad Shiran: era scomparso nel giorno della morte della madre

Molti volantini sono appesi soprattutto a Centocelle con il volto della giovane, tante le persone che stanno partecipando alle ricerche per dare una mano e riportare Giada a casa.

Chiunque avvisti Giada o abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine o la madre Alessandra al 3338057881.