È stata una lotta solo a due tra il candidato del centrodestra, Donato Toma, e quello del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco. È questo il risultato che esce fuori dalle elezioni regionali in Molise dove alla vigilia erano in quattro a contendersi la carica di governatore: oltre ai primi due vi erano anche Carlo Veneziale per il centrosinistra e Agostino Di Giacomo per CasaPound. Tra i primi due la lotta è stata testa a testa per tutta la notte visto che le operazioni di scrutinio dei voto sono andate decisamente a rilento, ma all’alba, con oltre il 50% delle sezioni scrutinate, il centrodestra ha incrementato nettamente il vantaggio sul più immediato inseguitore, e staccando nettamente gli altri anche se il Movimento di Luigi Di Maio si confermerebbe primo partito della Regione.

In mattinata, quando i dati hanno cominciato a consolidarsi, il centrodestra si è attestato intorno al 44 per cento, mentre i M5S è rimasto fermo intorno al 37%. Per quest'ultimo un risultato ben al di sotto delle elezioni politiche dove aveva incassato il 44%. Più staccato il centrosinistra con circa il 16 per cento dei voti che ha escluso la coalizione da ogni lotta. Risultati che hanno fatto esultare il centrodestra. "Se i molisani dovessero confermarlo con i numeri, sarò il rappresentante di tutti", ha dichiarato Toma alle 6:30, cominciando a sperare nella vittoria ormai alla portata. Restano da stabilire invece i rapporti di forza al'interno della coalizione che per il momento vedono Forza Italia davanti a tutti ma con una Lega forte che si attesta all'8%. Toma è stato favorito sicuramente dall’appoggio dei tanti candidati locali. Mentre nelle città più grandi Greco ha potuto contare sul voto di opinione.

Il primo dei candidati a parlare è stato Veneziale, ammettendo la sconfitta già intorno alle 3 di notte. "Ho perso, chiaramente", ha commentano in sala stampa il candidato del centrosinistra , aggiungendo: "Ho perso ma quello che resta è il percorso politico, quello di un centrosinistra che ha ritrovato l'unità dopo anni di divisioni, e questa è l'eredità positiva che resterà a chi verrà dopo di me". Un dato decisivo che tutti dovranno tenere in considerazione è la scarsa affluenza alle urne che ha fatto registrare un magra percentuale del 52,26%. Ben al di sotto del 71,6% del 4 marzo nonostante l'impegno dei leader nazionali durante a campagna elettorale