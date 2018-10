"Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!". Davvero immediata la reazione di Matteo Salvini alla notizia dell'arresto ai domiciliari del sindaco di Riace, Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Questo il post su Facebook (e gli altri social network del Ministro dell'Interno):

Con l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Domenico Lucano è stato disposto anche il divieto di dimora nei confronti della compagna del primo cittadino di Riace, Tesfahun Lemlem, accusata degli stessi reati contestati al sindaco di Riace. L'operazione che ha portato all'arresto di Lucano è stata denominata "Xenia" ed è stata condotta dal gruppo di Locri della Guardia di finanza. La procura della Repubblica di Locri, in una nota diramata alla stampa, ha parlato, in relazione ai reati contestati a Lucano ed alla compagna, di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti". Il provvedimento rappresenta l'epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico.

Già a giugno Salvini aveva attaccato Lucano in un video diventato poi virale sul web, nel quale annunciava una visita nella Locride. Commentando le politiche pro-immigrazione dell'amministrazione comunale, il leader della Lega affermava: "Non sono ancora venuto nella Locride ma ci arriverò – dice nel video -, non voglio fare promesse alla Renzi. Presto o tardi, meglio presto che tardi ci vedremo. Al sindaco di Riace non dedico neanche mezzo pensiero. Zero, è zero". Parole forti alle quali il sindaco di Locri aveva replicato altrettanto duramente: "È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una nuova umanità libera dalle mafie, dal razzismo, dal fascismo e da tutte le ingiustizie”.