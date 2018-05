Verosimilmente stavano tornando a bordo della nave su cui lavoravano quando un’auto li ha travolti e per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica sera in via Baiona a Ravenna, nella zona industriale della città. Complice della tragedia il buio del tratto di strada, proprio davanti alla Degussa, sulla quale stavano camminando i tre uomini che sono stati investiti da un’auto. La vittima è un uomo di trentatré anni di nazionalità cinese: stando a quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo – che lavorava come marinaio – insieme a un gruppo di connazionali stava andando a imbarcarsi e stava camminando sul ciglio della strada quando un'Alfa Romeo 146, che procedeva in direzione di Porto Corsini, è finita sul gruppo. Il trentatreenne è stato centrato in pieno dal veicolo ed è finito nel fosso che costeggia la carreggiata. Nonostante l'arrivo del personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del cinese: troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è morto sul colpo.

L'automobilista non avrebbe visto il gruppo di pedoni – Uno degli altri uomini coinvolti nell’incidente, sempre di nazionalità cinese, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso di Ravenna. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia dell’Infortunistica della Polizia municipale. L'automobilista che ha travolto il gruppo di pedoni – si tratta di un trentottenne ravennate – in stato di choc è stato sottoposto agli accertamenti di rito per individuare se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Stando ai primi riscontri, l'uomo non avrebbe visto i pedoni e si sarebbe fermato solo dopo circa un chilometro.