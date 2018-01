A sedersi venerdì in un'osteria di calle dei Fabbri a Venezia erano solo in quattro eppure il conto che è stato consegnato loro dopo il pranzo potrebbe far pensare a un gruppo un po’ più numeroso. Ben 1100 euro. Un conto decisamente salato arrivato dopo che, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, i quattro clienti non avevano ordinato nessuna pietanza particolare o vini pregiati, ma solo quattro bistecche più una frittura mista di pesce oltre ad acqua e servizio. Protagonisti di questa sicuramente spiacevole situazione sono quattro studenti giapponesi che studiano a Bologna e che erano andati a visitare Venezia in giornata. A denunciare il fatto il Gruppo 25 Aprile, informato dalla guida turistica che accompagnava i ragazzi. Il gestore della trattoria che avrebbe presentato il conto da 1100 euro, un egiziano, avrebbe detto di non ricordare "di avere avuto problemi con clienti giapponesi in questi giorni".

Altre tre persone avrebbero speso 350 euro per tre piatti di pasta – La comitiva di giapponesi era composta da sette persone e, se in quattro hanno appunto pagato oltre mille euro, gli altri tre hanno pranzato in un altro locale dove per tre piatti di pasta al pesce avrebbero speso 350 euro. All’ora di pranzo la guida non era con loro, li ha raggiunti solo più tardi e i giovani giapponesi, ancora secondo il racconto del Gruppo 25 Aprile, “erano molto arrabbiati”. Così hanno ripreso il treno e sono tornati a Bologna dove hanno denunciato quanto accaduto. “I sette ragazzi hanno pagato con carta di credito e hanno presentato prova di quanto accaduto”, ha detto il portavoce del Gruppo, Marco Gasparinetti. Possibile che nei prossimi giorni la Questura veneziana venga contattata da Bologna per accertamenti su quanto accaduto.