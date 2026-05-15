Scuola, arretrati fino a 1200 euro in busta paga per i docenti: la tabella del nuovo contratto
Il contratto collettivo degli insegnanti e del personale Ata è scaduto da quasi un anno è mezzo: quando scatterà ufficialmente il rinnovo arriveranno in busta paga anche gli arretrati, con importi fino a circa 1.200 euro lordi. I docenti presto inizieranno a vedere in busta paga gli effetti del nuovo contratto 2025-2027, ma per il momento manca la firma definitiva. Anche se l'intesa è raggiunta, bisogna aspettare che siano completate le verifiche tecniche e finanziarie sul testo.
Al momento, ci si aspetta che tutto l'iter si possa concludere a giugno. Dopo la firma scatterebbero non solo gli aumenti di stipendio dovuti, ma anche l'erogazione degli arretrati. D'altra parte, si parla per l'appunto di un contratto che ha validità retroattiva a partire dall'inizio del 2025.
Per farsi un'idea dell'importo di questi arretrati basta guardare alle tabelle ufficiali diffuse dai sindacati di settore. Le stime di UIL Scuola (diffusa da Orizzonte Scuola) e di FLC CGIL sono leggermente diverse, ma coincidono nella sostanza.
Gli arretrati per gli insegnanti in arrivo in busta paga con il CCNL 2025-2027
Proprio perché l'ipotesi è di firmare definitivamente a giugno, con i nuovi importi erogati da luglio, le stime prevedono gli arretrati accumulati nel corso di tutto il 2025 e dei primi sei mesi del 2026. Come sempre nel settore scolastico, molto dipende dall'anzianità e dal grado in cui si insegna.
Per esempio:
- docenti della scuola dell'infanzia e elementari: CGIL stima tra 746 euro (per chi ha 0-8 anni di anzianità) e 1.083 euro lordi (per chi ha oltre 35 anni di anzianità; la stila di UIL è leggermente più bassa, tra 694 e 1.004 euro lordi
- docenti delle scuole medie: per CGIL si va da 808 euro a 1.201 euro, mentre per UIL tra 745 e 1.113 euro
- docenti delle scuole superiori diplomati: per CGIL tra 746 e 1.117 euro, per UIL tra 694 e 1.045 euro
- docenti delle superiori laureati: per CGIL tra 808 e 1.261 euro, per UIL tra 754 e 1.168 euro
Restano i vari i passaggi intermedi: un primo ‘salto' tra 9 e 14 anni di esperienza, poi tra 15 e 20 anni, e ancora tra 21 e 27 e tra 28 e 34. L'ultima soglia è proprio quella dei 35 anni di esperienza. Va ricordato che le somme qui indicate sono lorde: verranno inserite in busta paga e poi tassate.
Gli arretrati nello stipendio del personale ATA
Le stesse tempistiche e gli stessi scaglioni di anzianità si applicano agli arretrati che arriveranno in busta paga al personale ATA con la firma ufficiale del nuovo contratto Scuola 2025-2027. Le simulazioni indicano, per quanto riguarda gli arretrati da gennaio 2025 a giugno 2026:
- collaboratori scolastici: per CGIL tra 579 e 750 euro, per UIL tra 540 e 698 euro lordi
- operatori: per CGIL tra 593 e 765 euro, per UIL tra 554 e 712 euro
- assistenti amministrativi e tecnici: per CGIL tra 647 e 868 euro, per UIL tra 603 e 807 euro
- funzionari e Dsga (Direttori dei servizi generali amministrativi): per CGIL tra 849 e 1.324 euro, per UIL tra 789 e 1.226 euro
Anche in questo caso si fa riferimento a somme lorde. Le stime cambieranno, naturalmente, se la firma definitiva non dovesse arrivare entro la fine di giugno: in quel caso gli arretrati dovranno tenere conto di un mese in più, quindi gli importi saliranno.