Scuola, arretrati fino a 1200 euro in busta paga per i docenti: la tabella del nuovo contratto

Il nuovo contratto del comparto Scuola per il 2025-2027 è già siglato, per quanto riguarda la parte economica. Se gli ultimi step tecnici si concluderanno entro giugno, in estate arriveranno gli arretrati ai docenti. Le somme variano molto in base alla scuola e all’anzianità: si arriva fino a quasi 1.200 euro lordi, stando alle tabelle dei sindacati.

Il contratto collettivo degli insegnanti e del personale Ata è scaduto da quasi un anno è mezzo: quando scatterà ufficialmente il rinnovo arriveranno in busta paga anche gli arretrati, con importi fino a circa 1.200 euro lordi. I docenti presto inizieranno a vedere in busta paga gli effetti del nuovo contratto 2025-2027, ma per il momento manca la firma definitiva. Anche se l'intesa è raggiunta, bisogna aspettare che siano completate le verifiche tecniche e finanziarie sul testo.

Al momento, ci si aspetta che tutto l'iter si possa concludere a giugno. Dopo la firma scatterebbero non solo gli aumenti di stipendio dovuti, ma anche l'erogazione degli arretrati. D'altra parte, si parla per l'appunto di un contratto che ha validità retroattiva a partire dall'inizio del 2025.

Per farsi un'idea dell'importo di questi arretrati basta guardare alle tabelle ufficiali diffuse dai sindacati di settore. Le stime di UIL Scuola (diffusa da Orizzonte Scuola) e di FLC CGIL sono leggermente diverse, ma coincidono nella sostanza.

Gli arretrati per gli insegnanti in arrivo in busta paga con il CCNL 2025-2027

Proprio perché l'ipotesi è di firmare definitivamente a giugno, con i nuovi importi erogati da luglio, le stime prevedono gli arretrati accumulati nel corso di tutto il 2025 e dei primi sei mesi del 2026. Come sempre nel settore scolastico, molto dipende dall'anzianità e dal grado in cui si insegna.

Per esempio:

docenti della scuola dell'infanzia e elementari : CGIL stima tra 746 euro (per chi ha 0-8 anni di anzianità) e 1.083 euro lordi (per chi ha oltre 35 anni di anzianità; la stila di UIL è leggermente più bassa, tra 694 e 1.004 euro lordi

: CGIL stima tra 746 euro (per chi ha 0-8 anni di anzianità) e 1.083 euro lordi (per chi ha oltre 35 anni di anzianità; la stila di UIL è leggermente più bassa, tra 694 e 1.004 euro lordi docenti delle scuole medie : per CGIL si va da 808 euro a 1.201 euro, mentre per UIL tra 745 e 1.113 euro

: per CGIL si va da 808 euro a 1.201 euro, mentre per UIL tra 745 e 1.113 euro docenti delle scuole superiori diplomati : per CGIL tra 746 e 1.117 euro, per UIL tra 694 e 1.045 euro

: per CGIL tra 746 e 1.117 euro, per UIL tra 694 e 1.045 euro docenti delle superiori laureati: per CGIL tra 808 e 1.261 euro, per UIL tra 754 e 1.168 euro

Restano i vari i passaggi intermedi: un primo ‘salto' tra 9 e 14 anni di esperienza, poi tra 15 e 20 anni, e ancora tra 21 e 27 e tra 28 e 34. L'ultima soglia è proprio quella dei 35 anni di esperienza. Va ricordato che le somme qui indicate sono lorde: verranno inserite in busta paga e poi tassate.

Gli arretrati nello stipendio del personale ATA

Le stesse tempistiche e gli stessi scaglioni di anzianità si applicano agli arretrati che arriveranno in busta paga al personale ATA con la firma ufficiale del nuovo contratto Scuola 2025-2027. Le simulazioni indicano, per quanto riguarda gli arretrati da gennaio 2025 a giugno 2026:

collaboratori scolastici: per CGIL tra 579 e 750 euro, per UIL tra 540 e 698 euro lordi

scolastici: per CGIL tra 579 e 750 euro, per UIL tra 540 e 698 euro lordi operatori : per CGIL tra 593 e 765 euro, per UIL tra 554 e 712 euro

: per CGIL tra 593 e 765 euro, per UIL tra 554 e 712 euro assistenti amministrativi e tecnici: per CGIL tra 647 e 868 euro, per UIL tra 603 e 807 euro

amministrativi e tecnici: per CGIL tra 647 e 868 euro, per UIL tra 603 e 807 euro funzionari e Dsga (Direttori dei servizi generali amministrativi): per CGIL tra 849 e 1.324 euro, per UIL tra 789 e 1.226 euro

Anche in questo caso si fa riferimento a somme lorde. Le stime cambieranno, naturalmente, se la firma definitiva non dovesse arrivare entro la fine di giugno: in quel caso gli arretrati dovranno tenere conto di un mese in più, quindi gli importi saliranno.