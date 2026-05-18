A scuola si canta la canzone sulle foibe di una band di estrema destra: il video con Frassinetti (FdI)

La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, esponente di Fratelli d’Italia, ha visitato una scuola a Chioggia (Venezia) per un evento dedicato allo studio dell’esodo giuliano-dalmata e dei massacri delle foibe. Gli studenti hanno cantato “Di là dall’acqua”, canzone della Compagnia dell’anello, gruppo musicale di estrema destra.

Un evento legato allo studio delle foibe è diventato un'occasione per far risuonare una canzone scritta e pubblicata da una band storica dell'estrema destra italiana. È successo a Chioggia, con la visita della sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti al Pascoli-Galilei, istituto comprensivo della frazione di Sottomarina Nord. Gli studenti hanno cantato "Di là dell'acqua", canzone composta e pubblicata dalla Compagnia dell'anello, uno dei gruppi musicali più noti degli ambienti neofascisti.

Il video dell'evento, pubblicato da Alekos Prete sui social, fa discutere. E non è la prima volta che avviene: la stessa scuola aveva fatto cantare agli studenti la stessa canzone, a febbraio di quest'anno, in occasione del Giorno del ricordo. Le polemiche di allora, evidentemente, non sono servite per spingere gli insegnanti a scegliere un'altra canzone.

Il video risale al 14 maggio, quando Frassinetti ha visitato la scuola per un'iniziativa sullo studio dell'esodo giuliano-dalmata e degli eccidi delle foibe. Alla sua presenza, i bambini hanno cantato "Di là dell'acqua". Si tratta di una canzone esplicitamente nazionalista, che dà il nome a un album pubblicato dalla Compagnia dell'anello nel 2002. Tra le altre cose, il testo si riferisce alla città croata Dubrovnik con il nome italiano "Ragusa".

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La Compagnia dell'anello è un gruppo musicale con una lunga storia alle spalle. Nato nel 1974 a Padova e composto da membri del Fuan, nel 1976 prese il suo nome dopo il primo Campo Hobbit organizzato dal Fronte della gioventù. Tra le sue canzoni più note c'è Il domani appartiene a noi, un adattamento in italiano di Tomorrow belong to me, canzone presa dal musical Cabaret (in cui a eseguirla è un giovane nazista). Il domani appartiene a noi sarebbe poi diventato l'inno di Azione giovani. Tra gli altri brani della Compagnia c'è, per esempio, 11 marzo 1944, pezzo celebrativo della Repubblica di Salò.

Negli ultimi anni la Compagnia dell'anello non ha prodotto altri album, ma non ha fatto mancare la partecipazione a diversi eventi di Casapound, tra gli altri. Eppure la loro canzone è stata utilizzata a scuola, e più di una volta. In questo caso era presente anche una rappresentante del governo Meloni, che nel video canta insieme al coro di bambini. Peraltro, secondo quanto riportato da diverse testate locali, tra i presenti all'incontro c'era anche ‘a sorpresa' Mario Bortoluzzi, tra i fondatori della Compagnia e autore della canzone.

Non è la prima polemica che colpisce Chioggia per quanto riguarda canzoni eseguite in pubblico e fascismo. Al di là dell'episodio di febbraio, quando venne cantato lo stesso brano, nel 2023 il sindaco ‘vietò' alla banda musicale di suonare Bella ciao, facendo sapere tramite il direttore della banda che chi l'avesse suonata sarebbe stato allontanato. La folla intonò ugualmente la canzone, ma senza accompagnamento.