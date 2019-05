Una discussione su Twitter, con una risposta singolare. É quella della polizia di Stato che dal suo account ufficiale ha replicato allo scrittore Roberto Saviano e alla polemica sollevata dallo stesso giornalista sui fatti di Casal Bruciato, a Roma. Sotto un tweet di Saviano, la polizia scrive: “La polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali”. La risposta è a quanto scritto da Saviano attaccando il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sia in riferimento ai fatti di Casal Bruciato che, apparentemente, ad altri episodi.

Sul suo account Twitter Saviano aveva scritto: “Parole ambigue dal #ministrodellamalavita su Casal Bruciato per non indispettire i cani feroci di CasaPound che minacciano donne e bambini. E la polizia di Stato, che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a servizio d’ordine per la campagna elettorale di un partito. Che pena”. A rispondere a Saviano arriva anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che su Facebook scrive: "Che pena sentire un chiacchierone mitomane come Saviano che non ha mai fatto nulla di concreto contro la malavita, insultare chi combatte ogni giorno i criminali rischiando la propria vita. ‬Io sto con la Polizia di Stato".

Saviano aveva espresso il suo pensiero, con un post più lungo, anche su Facebook: