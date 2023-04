Zelensky ringrazia Meloni per l’aiuto alla ricostruzione, lei rinnova l’invito: “Ti aspetto in Italia” Volodymyr Zelensky è intervenuto in videocollegamento alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si è tenuta a Roma. E ha ringraziato il nostro Paese per il sostegno a Kiev. Giorgia Meloni, da parte sua, ha rinnovato l’invito ad una visita: “Ti aspetto presto in Italia”.

A cura di Annalisa Girardi

"Dal maledetto 24 febbraio il popolo italiano non ha mai smesso di essere al fianco dell'Ucraina a 360 gradi: l'Italia non avrebbe potuto fare altra scelta, non solo perché era giusto farlo, ma anche perché ciò che accade oggi in Ucraina ci riguarda tutti": sono le parole che Giorgia Meloni ha pronunciato dal palco della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene oggi a Roma. "Il popolo ucraino sta combattendo anche per noi, combattendo non avvicina il conflitto ma allontana un possibile conflitto vicino a noi", ha aggiunto la presidente del Consiglio.

E ancora, ricordando perché Roma continuerà a sostenere Kiev finché sarà necessario: "Per il rispetto che tutti dobbiamo alla libertà e alla sovranità di un popolo, e perché un mondo nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del più forte non conviene a nessuno e non conviene a noi".

Meloni ha quindi lanciato un appello al sostegno della ricostruzione del Paese: "Dobbiamo lavorare da ora per ripristinare in Ucraina quanto è stato distrutto, partendo ovviamente dalle infrastrutture strategiche ed energetiche". E si è rivolta direttamente agli imprenditori italiani, chiedendo loro di non aver paura di scommettere sulla ricostruzione dell'Ucraina e la sua futura integrazione europea. "Credo che il modo più intelligente per ringraziare gli ucraini per quello che stanno facendo sia accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee, che l'Italia ha sempre sostenuto", ha precisato la presidente del Consiglio.

"L’Italia si candida a ospitare nel 2025 l’Ukraine Recovery Conference, una conferenza molto più grande di questa", ha annunciato ancora la leader di Fratelli d'Italia. "L'Italia sulle macerie del Secondo Dopoguerra ha costruito il miracolo economico, oggi vorrei che aiutassimo a costruire il miracolo economico ucraino. Investire oggi sulla ricostruzione dell'Ucraina è estremamente lungimirante".

Prima di Meloni è intervenuto in videocollegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Vorrei ringraziare tutti voi e personalmente la presidente Meloni per il suo sostegno", ha detto. Per poi proseguire: "Cara Italia, grazie per aver organizzato questa conferenza per sostenere e ricostruire l'Ucraina. So che i rappresentanti di tante imprese italiane mi ascoltano e vorrei parlare loro non soltanto come rappresentanti del business, ma come genitori, figlie, figlie. Noi siamo tutti insieme nel desiderio della libertà, della sicurezza e del benessere per i nostri Paesi".

Meloni, da parte sua, ha rinnovato l'invito a Zelensky di recarsi in visita in Italia: "Grazie per tue parole gentili, per essere intervenuto, spero che tu verrai qui il prima possibile. Viva l'Italia, viva l'Ucraina", ha detto in inglese la presidente del Consiglio.

Oggi Meloni, in seno alla Conferenza, ha anche avuto un bilaterale con il primo ministro ucraino: "Ringraziamo la premier Meloni per aver organizzato la Conferenza sulla ricostruzione, una conferenza così importante, ha mantenuto la sua parola. Sono presenti centinaia di imprese italiane e centinaia di imprese ucraine e una delegazione ucraina molto importante, questo dimostra il nostro interesse comune a continuare la cooperazione", ha detto Denys Shmyhal.