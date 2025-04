Voltura catastale online dal 15 aprile, come funziona il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

video suggerito

Dal 15 aprile è attivo il nuovo servizio digitale dell'Agenzia delle Entrate per effettuare la voltura catastale online, rendendo più semplice e veloce cambiare l'intestatario di un immobile. Ecco in quali casi è obbligatoria, come accedere alla piattaforma e quali vantaggi porta questa nuova procedura guidata.

A cura di Francesca Moriero

Una delle operazioni burocratiche più comuni ma spesso complesse per chi acquista, eredita o riceve in dono un immobile è la cosiddetta voltura catastale. Si tratta dell'aggiornamento ufficiale del nome del titolare nei registri catastali: un passaggio fondamentale per la regolarità dei dati fiscali e patrimoniali relativi agli immobili. Fino a poco tempo fa, questa procedura richiedeva l'intervento di professionisti, la presentazione fisica di documenti o l'uso di software dedicati. Dal 15 aprile scorso, però, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un importante cambiamento: la voltura catastale può essere infatti inviata online, attraverso una piattaforma intuitiva, disponibile direttamente dal sito della stessa Agenzia.

Cos'è la voltura catastale

La voltura catastale è l'operazione con cui si comunica all'Agenzia delle Entrate che il titolare di un immobile è cambiato. Questo aggiornamento viene registrato presso il Catasto, ovvero l'archivio pubblico che raccoglie tutte le informazioni sugli immobili presenti sul territorio nazionale. Non è solo una formalità: serve a mantenere aggiornati i dati catastali, fondamentali per la corretta imposizione fiscale (IMU, Tari, ecc.) e per garantire trasparenza giuridica sulla proprietà dei beni. In assenza della voltura, potrebbero sorgere problemi in caso di vendite future, donazioni, successioni o richieste di sanatorie edilizie.

Quando è obbligatoria la voltura catastale

La voltura va presentata ogni volta che cambia il titolare di un diritto reale su un immobile, come la proprietà o l'usufrutto. Ecco i principali casi:

Rogito notarile : in caso di compravendita, la voltura viene solitamente curata direttamente dal notaio.

: in caso di compravendita, la voltura viene solitamente curata direttamente dal notaio. Successione ereditaria : gli eredi devono aggiornare i dati per registrare il passaggio di proprietà.

: gli eredi devono aggiornare i dati per registrare il passaggio di proprietà. Donazione : quando un immobile viene donato, occorre volturare il nominativo del beneficiario.

: quando un immobile viene donato, occorre volturare il nominativo del beneficiario. Costituzione di un'ipoteca : se stabilita con provvedimento giudiziario, deve essere segnalata al Catasto.

: se stabilita con provvedimento giudiziario, deve essere segnalata al Catasto. Fusioni o scissioni societarie : se comportano trasferimenti immobiliari, va aggiornata l’intestazione.

: se comportano trasferimenti immobiliari, va aggiornata l’intestazione. Trasferimento dell'usufrutto: anche in questo caso, il diritto va registrato a nome del nuovo titolare.

Come funziona la procedura online sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Dal 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha attivato la piattaforma "Voltura catastale web", un servizio digitale accessibile dall’area riservata del sito tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Ecco come funziona:

Accesso all'area riservata : il proprietario o il suo delegato (es. un geometra) entra nel portale.

: il proprietario o il suo delegato (es. un geometra) entra nel portale. Compilazione guidata : una procedura passo dopo passo aiuta a inserire correttamente i dati.

: una procedura passo dopo passo aiuta a inserire correttamente i dati. Invio telematico dei documenti : si caricano eventuali allegati richiesti (es. copia del rogito).

: si caricano eventuali allegati richiesti (es. copia del rogito). Pagamento online : è possibile pagare i tributi dovuti direttamente via web.

: è possibile pagare i tributi dovuti direttamente via web. Ricevuta finale: il sistema genera un documento che conferma l'avvenuta trasmissione e accettazione.

È importante tenere a mente che non sarà più necessario scaricare software o recarsi fisicamente agli sportelli. Il servizio, infatti, sostituirà progressivamente il vecchio applicativo "Voltura 2.0 – Telematica", ancora presente sul sito ma in fase di dismissione.

Quanto si paga e cosa aspettarsi

La voltura catastale online ha un costo fisso:

70 euro per la prestazione;

16 euro per la marca da bollo digitale.

Il pagamento può essere effettuato tramite i canali telematici del sistema PagoPA. Una volta conclusa la procedura, la ricevuta digitale ha valore legale e può essere stampata o archiviata elettronicamente.

I registri di partita

Oltre alla novità della voltura online, dal 9 aprile è disponibile un ulteriore servizio: la consultazione digitale dei registri di partita. Questi registri, un tempo cartacei, riportano l'elenco storico degli intestatari catastali (detti "ditte") associati a un numero identificativo. Utilissimi per ricerche genealogiche, pratiche di sanatoria edilizia o per ricostruzioni complesse nei passaggi di proprietà, ora sono accessibili comodamente online dalla stessa area riservata; pur non essendo aggiornati, rappresentano tuttavia una risorsa preziosa soprattutto in vista delle nuove norme previste dal "decreto Salva Casa", che consente di regolarizzare abusi edilizi pregressi.

La nuova piattaforma per la voltura catastale rappresenterebbe dunque un ulteriore tassello nel processo di digitalizzazione e quindi semplificazione della Pubblica Amministrazione italiana.