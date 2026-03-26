Vannacci apre la sede di Futuro Nazionale sullo stesso pianerottolo di Forza Italia

Nel pieno delle fibrillazioni politiche che attraversano il centrodestra, con la notizia delle recenti dimissioni di Santanchè, e prima ancora di Delmastro e Bartolozzi, Roberto Vannacci accelera la costruzione del suo progetto: una sede nazionale nel centro di Roma, a pochi passi dalla Camera, e, dettaglio tutt'altro che secondario, sullo stesso pianerottolo di Forza Italia.

Secondo quanto riportato in un articolo di Adnkronos, gli uffici sarebbero in via in Lucina e occuperebbero circa 80 metri quadrati: quattro stanze, un corridoio centrale e una reception ancora in fase di allestimento. L'inaugurazione sarebbe fissata per il 30 marzo e segnerebbe, almeno nelle intenzioni del generale, un passaggio simbolico e operativo: fare di Roma il "cuore pulsante" di Futuro Nazionale. E la scelta logistica sarebbe tutto tranne che neutrale, perché collocare la sede di Futuro Nazionale sullo stesso pianerottolo di Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi, significa inserirsi fisicamente dentro uno spazio politico già definito, carico di storia e di equilibri consolidati. In questo senso, la prossimità non appare soltanto geografica ma sembra assumere, anzi, un valore che riguarderebbe proprio i rapporti di forza e le dinamiche interne al centrodestra, tanto più se si considera che in quegli stessi uffici lavora abitualmente il vicepremier Antonio Tajani.

Il riferimento al "buon vicinato" evocato da Roberto Vannacci lascia insomma intravedere una disponibilità formale al dialogo, ma allo stesso tempo potrebbe aprire ora a una pluralità di scenari possibili: dalla semplice convivenza cordiale a forme più strutturate di interlocuzione, fino a potenziali frizioni in un'area politica che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di competizione e ridefinizione degli equilibri.

Roma come centro operativo del movimento

A partire dal mese di aprile, la sede romana, secondo Adnkronos, sarebbe così destinata a diventare il principale punto di riferimento operativo del movimento lanciato all'inizio del 2026, un luogo pensato non soltanto per le attività organizzative ma anche (e forse soprattutto) come presidio politico stabile nella capitale, a pochi passi dai palazzi istituzionali. Nonostante gli impegni a Bruxelles, Vannacci avrebbe intenzione di garantire una presenza costante, alternando la dimensione europea a quella nazionale, mentre attorno a lui si va strutturando una rete di collaboratori e militanti che dovrebbero assicurare continuità al lavoro quotidiano. In parallelo, ci sarebbero segnali di un progressivo radicamento anche sul piano parlamentare, con alcuni deputati vicini al generale che avrebbero già ottenuto spazi operativi nei pressi dei gruppi alla Camera, un passaggio che, pur nella sua dimensione tecnica, indicherebbe così la volontà di costruire una presenza riconoscibile anche dentro le istituzioni.

Verso l'assemblea costituente di giugno

L'apertura della sede si collocherebbe però dentro un percorso ancor più ampio, che dovrebbe trovare un primo momento di sintesi nell'assemblea costituente prevista per il mese di giugno, sempre a Roma, e che nelle intenzioni servirà a definire in modo più chiaro la fisionomia del progetto politico, sia sul piano organizzativo sia su quello della linea. In questa fase iniziale, il movimento rivendica già un numero significativo di adesioni, il che rafforza l'idea di una crescita rapida. Resta però da vedere se questo consenso riuscirà a trasformarsi in una struttura stabile nel tempo. Anche i dettagli legati all'allestimento degli spazi, come la presenza di simboli religiosi all'interno degli uffici, insieme al linguaggio utilizzato nelle uscite pubbliche, sembrano concorrere a delineare un'identità precisa, che avrebbe l'obiettivo ultimo di tenere insieme, appunto. dimensione culturale e proposta politica.

In questo quadro, insomma, la sede di via in Lucina non sarebbe soltanto un "luogo di lavoro", ma, se mai, uno strumento attraverso cui il movimento prova a rendersi visibile e più riconoscibile, sia agli elettori sia agli interlocutori politici, con l'obiettivo ultimo di collocarsi in modo esplicito dentro una geografia del potere che è al tempo stesso fisica e, appunto, simbolica.