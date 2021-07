Il governo ha aggiornato il database sui dati della campagna vaccinale aggiungendo un valore, quello della "pregressa infezione", che indica il numero di somministrazioni effettuate a chi ha già contratto il Covid tra i 3 e i 6 mesi precedenti e che quindi completa il ciclo vaccinale con una sola e unica dose. Andiamo quindi ad analizzare un po' di dati (aggiornati a oggi, 6 luglio 2021) per capire quanti guariti dal coronavirus si stanno vaccinando ricevendo solo la prima dose, come raccomandato dal ministero della Salute per cui non è fondamentale il richiamo "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa".

La maggior parte di soggetti guariti che hanno poi ricevuto una singola dose di vaccino sono persone tra i 50 e i 59 anni. In questa fascia su un totale di 10.916.011 di vaccini somministrati, 162.428 dosi sono andate a chi aveva già contratto il Covid tra i 3 e i 6 mesi precedenti. Segue la fascia tra i 60 e i 69 anni: 133.759 dosi uniche ai guariti su un totale di 9.672.162 somministrate.

I numeri tendono poi a scendere quando guardiamo alle fasce più giovani o anziane. Nello specifico, per quanto riguarda le persone tra i 12 e i 19 anni, su un totale di 1.190.569 dosi inoculate, 15.787 sono quelle andate a guariti nei 3-6 mesi precedenti. E ancora, su 1.520.273 vaccini somministrati agli over 90, 15.907 sono andate a chi aveva già contratto il Covid.

Sempre tenendo come riferimento la popolazione più anziana, tra gli 80 e gli 89 anni abbiamo un numero totale di somministrazioni ben più elevato: 6.650.409. Crescono anche i guariti vaccinabili con una singola dose: sono, finora, 56.343. Per quanto riguarda la fascia dai 70 ai 79 anni, siamo invece al doppio, 101.548 su un totale di 9.000.102.

Andando invece a vedere i numeri riferiti a giovani e adulti, i guariti tra i 30 e i 39 anni che hanno ricevuto una dose completando il ciclo vaccinale sono 72.575 su 4.545.863 somministrazioni totali, mentre tra i 40 e i 49 anni 112.496 su 7.430.240.