Tajani su Crans Montana: “Giusto che Italia si costituisca parte civile, è una tragedia per tutto il Paese”

L’Aula del Senato si è raccolta in silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’informativa del ministro degli Esteri Tajani. Il ministro nel suo intervento, ha ricordato l’impatto umano della tragedia: “Poche volte, in tutta la mia vita ho percepito e condiviso un dolore così straziante e un’angoscia così profonda”.

L'Aula di Palazzo Madama si è fermata in un lungo momento di raccoglimento prima dell'inizio dei lavori. Su richiesta del presidente del Senato Ignazio La Russa, tutti i senatori hanno infatti osservato un minuto di silenzio in memoria delle giovani vittime dell'incendio di Crans-Montana, tra cui gli italiani Riccardo Minghetti, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi, Emanuele Galeppini. Una tragedia che, ha sottolineato La Russa, "ha scosso tutti noi". Solo dopo il minuto di silenzio l'Assemblea ha dato avvio all'informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Piena e continua" assistenza giudiziaria a famiglie vittime e feriti

Le comunicazioni si sono svolte in un clima di forte partecipazione emotiva, condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche. Proprio in questa cornice è maturata una risoluzione unitaria, sottoscritta da tutti i capigruppo del Senato, che impegna il governo ad assicurare "piena e continua assistenza giudiziaria" ai familiari delle vittime e alle persone rimaste ferite nel rogo avvenuto in Svizzera; un'iniziativa bipartisan, che era stata avanzata nei giorni scorsi dal presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia.

Tajani: "Una ferita che è stata inferta a tutto il Paese"

Nel suo intervento, Tajani ha ricordato l'impatto umano della tragedia: "Poche volte, in tutta la mia vita e nella mia lunga attività pubblica, ho percepito e condiviso un dolore così straziante, un'angoscia così profonda", ha detto il ministro, ripercorrendo le ore successive alla strage e la sua visita sul luogo dell'incendio: "Quando sono entrato nel locale Le Constellation vedendo decine di scarpe per terra, giacconi, oggetti personali, è stato veramente un colpo al cuore. Ognuno di noi poteva avere un figlio o un nipote là. Sono cose che non devono accadere, che non possono accadere".

Il ministro ha poi ribadito la richiesta di verità e chiarezza: "Abbiamo chiesto e continueremo a esigere che ogni responsabilità venga accertata e che sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Anche alla luce dei comportamenti di negligenza che sono evidenti agli occhi di tutti". Da qui la posizione assunta dal governo italiano: "È quindi giusto che l'Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo, perché questa è una ferita che è stata inferta a tutto il Paese".

Abbiamo garantito cure e supporto ai feriti e alle famiglie

Tajani ha poi ricordato anche la "risposta immediata delle istituzioni italiane" dopo l'incendio della notte di Capodanno: "La risposta dell'Italia è stata immediata. Siamo stati in grado di garantire cure tempestive ai feriti e supporto psicologico alle famiglie", ha spiegato, sottolineando poi anche il rapido coordinamento tra Unità di crisi della Farnesina, Protezione civile, Aeronautica militare, prefetture e amministrazioni locali per il rientro in Italia delle salme. Un impegno che, ha ricordato, lo ha portato "personalmente ad accogliere a Ciampino il volo di Stato con i feretri".

"Oggi rivolgiamo un pensiero di speranza ai 14 giovani connazionali feriti", ha poi concluso, "saremo al loro fianco, non li abbandoneremo. Sarà un percorso lungo, purtroppo, ma verrà fatto tutto il possibile affinché questi ragazzi, grazie al lavoro dei nostri medici e infermieri, possano tornare accanto ai loro affetti".