Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo

La quarta vittima italiana identificata da poco dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana è Chiara Costanzo, la 16enne di Arona residente a Milano che nella notte del primo dell'anno è rimasta bloccata nella discoteca Le Constellation, andata a fuoco in pochi attimi. Il papà aveva già dichiarato di avere poche speranze di ritrovare la figlia viva.

Restano altri due italiani da identificare, mentre attualmente il bilancio degli italiani deceduti sale a quattro. Le vittime sono tutte giovanissime: Chiara Costanzo, ultima identificata, aveva solo 16 anni e con lei sono morti Giovanni Tamburi (16 anni), Achille Barosi (16 anni) ed Emanuele Galeppini (17 anni).

Chi era Chiara Costanzo, la quarta vittima italiana identificata

La 16enne Chiara Costanzo frequentava il liceo Moreschi e praticava a livello agonistico ginnastica acrobatica. Andava spesso a Crans-Montana perché la famiglia aveva da anni una casa lì. La ragazza è stata fino a poco tempo fa nell'elenco dei dispersi, anche se i familiari avevano espresso poche speranze di ritrovarla viva.

Al Corriere della Sera, il papà aveva dichiarato di aver saputo dalle autorità che la figlia non era fra gli ospedalizzati non identificati. "Ci hanno detto che si tratta di tre persone di sesso maschile – aveva spiegato -. Per esclusione, mia figlia non è in quell'elenco, ma in quello delle vittime". Al quotidiano aveva spiegato di attendere l'ufficialità per via degli esami accurati del Dna.

Ora quell'ufficialità è purtroppo arrivata con le ultime verifiche del Dna, le stesse operate su Tamburi, Galeppini e Barosi.

Il cordoglio del ministro dell'Istruzione

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso tramite social il suo cordoglio per le famiglie delle vittime. "È doloroso leggere le cronache della strage di Crans-Montana che ha coinvolto così tanti giovani. Oggi contiamo altre tre vittime italiane, studenti strappati alla vita in quella che doveva essere una serata di spensieratezza. A loro va il mio saluto commosso, ai loro cari il mio abbraccio e la mia vicinanza".