Superbollo auto, la Lega presenterà un emendamento alla delega fiscale per cancellarlo

A cura di Annalisa Girardi

La Lega presenterà un emendamento alla legge delega fiscale per cancellare il Superbollo, la tassa sulle auto di grossa cilindrata. Ad annunciarlo è lo stesso leader del Carroccio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: "Via il Superbollo auto. La Lega, in pieno accordo col resto della maggioranza, è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale. Era una nostra promessa e la stiamo portando avanti: meno tasse, più buonsenso".

Alcune settimane fa Salvini aveva definito il Superbollo "una tassa odiosa" per cui cancellarla avrebbe dato "ossigeno al mercato" e sostenuto "un settore prezioso che coinvolge milioni di famiglie".

Si tratta della tassa introdotta nel 2011 che impone ai possessori delle auto di grossa cilindrata, che di norma sono anche le più inquinanti, di versare un'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. "Emergenza climatica, sfollati, imprese distrutte, mille difficoltà ma la destra pensa ai suoi amichetti. La cancellazione del Superbollo auto è una misura palesemente ingiusta, emblema di un governo che rischia di far affogare l'Italia", ha commentato la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

Sul cambiamento climatico e quanto accaduto in Emilia Romagna, Salvini da parte sua ha detto, parlando in collegamento al congresso di Noi Moderati: "Al di là del cambiamento climatico e delle piogge oltre ogni previsione, tanti agricoltori mi segnalano anche la mancanza di manutenzione degli argini. Uno pseudo-ambientalismo ideologico che dice che non bisogna disturbare le nutrie e i topi che hanno le tane, la mancanza di rimozione di arbusti, sicuramente non hanno aiutato l'acqua a scorrere verso il mare. C'è un certo tipo di ecologia ideologica che fa il danno dell'ambiente, dell'uomo e dell'animale".