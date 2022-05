Stop alle navi quarantena: da domani nessun obbligo per i migranti che sbarcano in Italia Addio alle navi quarantena. Il ministero della Salute conferma a Fanpage.it che da domani non ci sarà più l’obbligo di quarantena di 5 giorni per i migranti che arrivano dal mare.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente concluso il sistema delle navi quarantena. Fonti del ministero della Salute hanno confermato a Fanpage.it che non ci sarà alcuna proroga della misura, che era stata adottata durante la pandemia di Covid-19. Nonostante lo stato d'emergenza fosse finito, l'obbligo di quarantena per le persone che arrivano dal Mediterraneo non era stato cancellato. Oggi, 31 maggio, scade l'ordinanza del ministro Speranza, che ha prolungato in questi mesi l'obbligo di 5 giorni (prima erano 10) per i migranti, e fonti del ministero della Salute hanno spiegato a Fanpage.it che da domani la misura sarà superata.

Fino ad oggi sono rimaste operative due navi, che si trovano entrambe in Sicilia, tra Lampedusa e Pozzallo: la nave Azzurra e la nave Aurelia, gestite dal personale della Croce Rossa. Quando sarà completato il periodo di isolamento per le persone al momento ospitate a bordo questa procedura verrà messa da parte, e le misure sanitarie per chi sbarca verranno espletate direttamente a terra. L'utilizzo delle navi era previsto nell'ambito dello stato di emergenza per il Covid, che si è concluso lo scorso 31 marzo, ma le ordinanze del ministero della Salute avevano prorogato fino al 31 maggio le prescrizioni per gli ingressi sul territorio nazionale. Il ministero dell'Interno e il ministero della Salute non hanno mai fornito una spiegazione scientifica che potesse motivare la scelta di mantenere in via precauzionale questa misura sanitaria, che creava anche un doppio binario nell'accoglienza, visto che per i profughi ucraini – molti dei quali non sono vaccinati – non è prevista alcuna quarantena, ma possono entrare nel nostro Paese con un semplice tampone. Ora è ufficiale: non ci sarà alcuna proroga.