Durante le giornate di festa sarà possibile andare a fare visita ai propri parenti e amici, per un massimo di due persone in visita per ogni abitazione, all’interno della stessa Regione. A chiarirlo sono le faq presenti sul sito di Palazzo Chigi e aggiornate dopo il decreto del 18 dicembre. Quindi nei dieci giorni in cui tutta l’Italia sarà zona rossa, in occasione delle festività natalizie, sarà possibile andare a trovare amici e parenti (fermo restando il limite massimo di due persone più i minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti) anche in un comune diverso dal proprio, purché si trovi all’interno della stessa Regione. Gli spostamenti sono consentiti solamente una volta al giorno e comunque tra le 5 e le 22 e non oltre l’orario in cui scatta il coprifuoco.

Intanto dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti fuori dalla propria Regione.