Sondaggio, il presidente Sergio Mattarella è il politico più apprezzato dagli italiani Secondo un sondaggio di Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, è Sergio Mattarella il politico più apprezzato dagli italiani. Ma vediamo anche la classifica dei ministri e il consenso totalizzato da Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il politico più apprezzato dagli italiani. A dirlo è Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, in un sondaggio sull'indice di gradimento da parte dei cittadini in merito alla classe dirigente politica. Il capo dello Stato di conferma in cima alla classifica, con il 58,2% delle preferenze, in un clima generale di profonda sfiducia per il futuro, tra guerra in Ucraina, crisi economica e inflazione. Per quanto riguarda la presidente del Consiglio e l'operato del governo, Giorgia Meloni chiude l'anno con il 39,9% delle preferenze, praticamente la stessa cifra di cui gode anche l'intero esecutivo (39,2%).

L'anno scorso Mario Draghi aveva ricevuto il 55,8%, il suo governo il 48,7%. Sono pur sempre contesti molto differenti, da una parte un governo di unità nazionale in cui partecipavano quasi tutte le forze politiche in Parlamento, dall'altra un esecutivo nato da un risultato elettorale chiaro.

Chi sono i ministri più apprezzati del governo Meloni

Torniamo quindi al governo di Meloni e vediamo quali sono i ministri più apprezzati, secondo il sondaggio di Ghisleri. Al primo posto c'è il titolare della Difesa, Guido Crosetto, con il 43,6%, seguito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio (42,5%). Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, con il 40,1%. Matteo Salvini invece si trova in sesta posizione, dietro Antonio Tajani ed Elisabetta Casellati, con il 31,8%.

In chiusura alla classifica troviamo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara con il 17,8%, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella al 17,7% e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al 17,3%.

Il consenso degli altri leader politici

Per quanto riguarda invece i leader delle altre forze politiche, il più apprezzato è Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, che arriva al 26,1%. A seguire il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con il 21,4%. Enrico Letta è invece al 18,6%, seguito dai leader del Terzo polo, Carlo Calenda e Matteo Renzi, rispettivamente al 17,7% e al 14%.