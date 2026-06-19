Sondaggi politici, Vannacci inarrestabile sfiora il 5%, Campo largo e Cdx a meno di un punto di distanza

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è l’unico partito in forte crescita nella Supermedia Youtrend per Agi: sale al 4,9% (+0,6%), record storico. Fratelli d’Italia resta primo al 28,2%, davanti al Pd (21,7%). La coalizione del campo largo è avanti con il 44,6%, mantenendo un vantaggio di 0,8 punti sul centrodestra, fermo al 43,8%.

Il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, è l'unico a registrare una crescita significativa nell'ultima Supermedia elaborata da Youtrend per Agi. Il gruppo dell'ex generale sale al 4,9%, guadagnando lo 0,6% rispetto all'ultima rilevazione. Tutti gli altri partiti rimangono stabili o perdono consensi, ad eccezione di Noi Moderati, che registra un +0,1%. Sul fronte delle coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche, è testa a testa tra il campo largo e il centrodestra. L'alleanza progressista perde lo 0,5% e mantiene un vantaggio sulla coalizione di governo inferiore a un punto percentuale.

La Supermedia a "senso unico" con Vannacci al 4,9%

La Supermedia di Youtrend per Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto e, in questo caso, include le rilevazioni effettuate dal 4 al 17 giugno dagli istituti Demopolis, Emg, Noto, Only Numbers, Piepoli, Swg, Tecnè e Youtrend stesso. L'istituto spiega che questa Supermedia appare "a senso unico", con solo Futuro Nazionale a segnare una crescita significativa. Il partito dell'ex generale guadagna lo 0,6% dei consensi, posizionandosi al 4,9%, e segna un nuovo personale record nelle medie realizzate dall'istituto.

Le percentuali di voto: Fratelli d'Italia rimane il primo partito

Come detto, fatta eccezione per Futuro Nazionale e Noi Moderati, tutti gli altri partiti inclusi nella rilevazione rimangono stabili o perdono punti percentuali. A guidare la classifica è Fratelli d'Italia, che non registra variazioni rispetto all'ultima Supermedia e si conferma al 28,2%. Alle spalle del gruppo di Giorgia Meloni c'è il Partito democratico, che cala leggermente (-0,1%) e si ferma al 21,7%.

A 9 punti percentuali di distanza si colloca il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,3% delle preferenze e scende sotto il 13%. Il partito di Giuseppe Conte si attesta così al 12,7%. Dietro il gruppo pentastellato c'è Forza Italia, che perde la stessa quota di voti (-0,3%) e si posiziona al 7,9%. Segue la Lega, che scende dello 0,2% e raggiunge quota 6,5%. Poco sotto si trova Alleanza Verdi Sinistra, al 6,4%, anch'essa in calo dello 0,2%.

Dopo il partito di Vannacci si colloca Azione, stabile al 3%. Segue il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che scende leggermente (-0,1%) e si attesta al 2,3%. Nessuna variazione per +Europa, che si conferma all'1,4%, poco sopra Noi Moderati, che con l'1,2% cresce dello 0,1%.

Come cambiano le coalizioni: testa a testa tra il centrodestra e il campo largo

Secondo i dati elaborati da Agi/Youtrend, gli equilibri tra le due principali coalizioni del Paese pendono a favore del campo largo. L'alleanza progressista perde lo 0,5% delle preferenze e si attesta al 44,6%, mantenendo un vantaggio di 0,8 punti percentuali sul centrodestra. La coalizione di governo, infatti, si ferma al 43,8% dopo aver perso lo 0,3% dei consensi.

Guardando invece alle coalizioni con cui i partiti si presentarono alle elezioni politiche del 2022, il centrosinistra otterrebbe il 29,6% dei voti, in leggero calo rispetto all'ultima ponderazione (-0,1%). Il Terzo polo, composto da Azione e Italia Viva, arriverebbe invece al 5,3%, registrando anch'esso una flessione dello 0,1%.