Sondaggi politici, tutti i principali partiti in calo tranne FdI: ma Meloni ancora dietro Letta In calo tutte le principali forze politiche, ad eccezione di Fratelli d’Italia. Che però rimane dietro il Partito democratico: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

È il partito democratico la prima forza politica nel Paese. Tuttavia i dem risultano in calo nei sondaggi: è quello che, secondo l'indagine di Swg per il telegiornale di La7, accade a tutti i principali partiti questa settimana. Con l'unica eccezione rappresentata da Fratelli d'Italia che, anche se non di molto, risulta in crescita. Vediamo quindi cosa dice il sondaggio Swg sulle intenzioni di voto: in altre parole, ecco come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi a votare.

Il Partito democratico è al primo posto tra le forze politiche nel Paese, anche se registra una flessione di oltre mezzo punto in una settimana: i dem sono infatti passati dal 22,2% dello scorso 10 gennaio al 21,6% di oggi. Cresce invece Fratelli d'Italia, in seconda posizione, che guadagna o,1 punti percentuali e arriva a quota 20%. Il partito di Giorgia Meloni è seguito da quello di Matteo Salvini: anche la Lega, però, perde consensi rispetto a una settimana fa e passa dal 19% al 18,8%.

I primi tre partiti sono comunque nettamente distanti dalle altre forze politiche. Il Movimento Cinque Stelle, infatti è al 13,7%, in calo di 0,3p percentuali rispetto a lunedì scorso. A seguire Forza Italia, al 7,4%: anche per il partito di Silvio Berlusconi si registra una decrescita, in questo caso di 0,4 punti percentuali. Questo per quanto riguarda le forze politiche principali. Tra le minori, invece, troviamo Azione/+Euroa al 4,8%, giù dello 0,9%: la nuova federazione è l'unica a superare la soglia di sbarramento.

Sinistra italiana, a seguire, totalizza il 2,6%, in crescita di 0,3 punti percentuali. Salgono anche i Verdi, arrivando alla stessa quota di consensi. Di seguito, infine, troviamo Italia Viva al 2,4% e Mdp / Articolo 1 al 2,3%.