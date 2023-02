Sondaggi politici, terremoto Elly Schlein: il Pd vola mentre Fratelli d’Italia e Lega crollano Nei primi sondaggi politici pubblicati dopo le elezioni primarie del Pd vinte da Elly Schlein, curati da Swg per La7, il Pd guadagna oltre mezzo punto nei consensi. Bene anche Verdi e Sinistra, mentre la Lega e Fratelli d’Italia perdono quasi un punto percentuale in due.

A cura di Luca Pons

Le rilevazioni per il sondaggio politico di Swg per La7 sono state effettuate tra il 22 e il 27 febbraio, quindi esattamente a cavallo del voto delle primarie del Partito democratico. Non stupisce quindi, forse, che l'entusiasmo per la scelta di una nuova segretaria – cioè Elly Schlein – abbia portato a un boom dei voti per il Pd. È il partito che cresce di più rispetto allo scorso sondaggio. Allo stesso tempo, nell'ultima settimana hanno rallentato Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega.

Effetto Schlein, il Pd guadagna lo 0,6% e cresce tutto il centrosinistra

Il Partito democratico va al 16,4%, con un +0,6% nell'arco di una settimana. La crescita improvvisa è dovuta probabilmente alle primarie che hanno portato all'elezione a sorpresa di Elly Schlein, anche se già nelle ultime settimane il Pd aveva ripreso a crescere nei consensi. Non si può dire con certezza se questo sia legato all'interesse suscitato da Schlein, ma anche il tasso di astensionismo scende parecchio: passa dal 40% al 37%. Più persone hanno scelto di votare, e il Pd ha avuto un picco nei consensi.

Forse sull'onda dell'entusiasmo per le primarie del Pd, anche l'Alleanza Verdi-Sinistra guadagna parecchi voti: è al 3,8%, in crescita rispetto al 3,4% dell'ultima rilevazione. I Verdi e Sinistra italiana sono due partiti piuttosto vicini a Schlein sul piano politico, mentre l'altro candidato alla segreteria, Stefano Bonaccini, era considerato un potenziale alleato più affine al Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Con il +0,1% di +Europa (2,9%), il centrosinistra raccoglie in tutto il 23,1% dei voti. È un risultato più basso del 26% delle ultime elezioni del 25 settembre 2022, ma in pochi giorni la coalizione ha guadagnato più di un punto, soprattutto grazie alla forte crescita del Pd.

Azione e Italia viva scendono ancora, fermo il M5s

A proposito di Terzo polo, Azione e Italia viva scendono al 7,2% de voti, con un -0,2%. Non si ferma il calo seguito ai risultati deludenti delle regionali di Lazio e Lombardia. Con il risultato delle primarie Pd, diversi esponenti del Terzo polo hanno detto di aspettarsi un aumento dei voti, grazie agli elettori del Pd che non si riconoscono nella linea ‘radicale' di Schlein. Per adesso, però, dai sondaggi questo aumento non è emerso.

Anche l'altro partito dell'opposizione non festeggia: il Movimento 5 stelle resta fermo al 17%. Dopo le elezioni politiche del 25 settembre il M5s di Giuseppe Conte ha guadagnato diversi punti, ma nelle ultime settimane sembra che la spinta propulsiva stia rallentando. Con l'elezione di Schlein a segretaria del Pd è possibile che si apriranno nuove alleanze, ma per ora i due partiti stanno tenendo una linea cauta.

Fratelli d'Italia perde punti, crollo della Lega

Fratelli d'Italia perde voti e scende al 30,7%, dal 31% della settimana scorsa. Il partito di Giorgia Meloni resta comunque nettamente il primo partito d'Italia, con quasi il doppio del voto del Pd, ma Meloni ha affermato che si aspetta un'opposizione durissima da Schlein. La nuova segretaria, infatti, ha dichiarato che il Pd sarà "un bel problema per il governo".

Chi perde decisamente più terreno è la Lega di Matteo Salvini: crolla all'8,7%, con un -0,6%. Il terzo partito della coalizione di governo, Forza Italia, guadagna invece lo 0,2% e arriva al 6,4%. Grazie allo schieramento di Silvio Berlusconi, il centrodestra modera le perdite. Fratelli d'Italia e Lega perdono quasi un punto percentuale in una settimana, ma la coalizione nel suo complesso resta al 45,8% dei consensi.

Il sondaggio rileva anche l'andamento di altri due partiti. Italexit di Gianluigi Paragone guadagna lo 0,1% e va al 2%, mentre Unione popolare di Luigi De Magistris cala dal 2% all'1,7%.