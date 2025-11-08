Sondaggi politici, quale partito vincerebbe e chi potrebbe essere il leader del campo largo se si votasse oggi

Il sondaggio di Bidimedia mostra come andrebbero i partiti se si votasse oggi: Fratelli d'Italia è al 29,5%, seguito dal Pd al 22,2%; recuperano M5s e Avs, rispettivamente al 12,5% e 6,9%. Testa a testa tra Lega e Forza Italia. Fra gli elettori del campo largo, l'alleanza del centrosinistra, la leader con più preferenze è Silvia Salis, la sindaca Pd di Genova.

I consensi ai partiti

Fratelli d'Italia resta primo, al 29,5%. Nell'ultima settimana guadagna due decimi, che lo fanno riavvicinare al 30%. Anche se in questo sondaggio resta poco al di sotto, è oramai assodato che FdI abbia raggiunto quella soglia e che svetti in testa alle classifiche, con largo vantaggio su tutti gli altri partiti.

L'unico che riesce a superare il 20% e ad avvicinarsi di più è il Partito democratico. Tuttavia, rispetto a sette giorni fa perde lo 0,2% e scende al 22,2%. Nonostante un buon posizionamento i dem continuano ad avere difficoltà ad accorciare lo stacco con FdI.

La leggera flessione del Pd è controbilanciato da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, che recuperano due decimi a testa. Entrambi comunque, risultano molto distanti dai vertici della classifica, rispettivamente al 12,5% e al 6,9%.

Nel centrodestra, gli equilibri restano immutati. In questi tre anni infatti, FdI ha continuato a crescere, mentre gli alleati sono rimasti fermi. La Lega è all'8,1%, in calo dello 0,2% e Forza Italia si posiziona all'8,3% (+0,1%). Noi Moderati invece, non supera l'1% ed è allo 0,9%.

Tra le forze del campo largo, c'è anche Casa Riformista, il nuovo progetto di Matteo Renzi con Italia Viva, che attualmente prende il 2,3% (-0,2%). Segue +Europa, all'1,1% (-0,1%). Leggermente più sopra troviamo Azione, al 2,8% (-0,1%).

I partiti più piccoli prendono pochi decimali: Ora! lo 0,7%, il Partitoliberaldemocratico lo 0,6%, Potere al Popolo lo 0,8% e Rifondazione Comunista lo 0,7%. Solo Democrazia Sovrana e Popolare raggiunge l'1%.

Chi sarà il leader del campo largo?

Il sondaggio offre anche un quadro sui possibili leader del campo largo alle politiche del 2027. Tra gli elettori dei partiti del centrosinistra, le preferenze ricadono su Silvia Salis, la sindaca Pd di Genova. Il 31% degli intervistati vorrebbe vederla correre alla guida della coalizione progressista come possibile nome a cui assegnare la presidenza del Consiglio. Seguono Giuseppe Conte, con il 30% ed Elly Schlein, con il 27%. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini raccoglie appena il 7%, seguito dal presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al 5%.