Sondaggi politici, il Pd in testa stacca tutti mentre Fratelli d’Italia e Lega inseguono Secondo il sondaggio Quorum/Youtrend sulle intenzioni di voto, il Partito Democratico è sempre più primo con un netto distacco su Fratelli d’Italia. La Lega di Salvini è terza, tenuta a distanza da Meloni e Letta. Lontano il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto degli italiani. Su questo, ormai, c'è poco da discutere, visto che il risultato è condiviso praticamente da tutti i sondaggisti. Non che sia una certezza assoluta in caso di voto, ma comunque un'indicazione chiara arriva. Così come arriva chiaro e tondo il distacco tra Fratelli d'Italia secondo e la Lega terza, tra i due alleati di coalizione in competizione eterna per la leadership interna della stessa. Il Movimento 5 Stelle, intanto, resta stabilmente quarto, con un consenso praticamente dimezzato a quattro anni dalle ultime elezioni politiche. Tutto questo viene rilevato dal sondaggio di Quorum/Youtrend per Skytg24, in cui viene trattato anche il tema Quirinale.

Partito Democratico sempre più primo, inseguono Fratelli d'Italia e Lega

C'è una costante tra i sondaggi degli ultimi mesi: il Partito Democratico di Enrico Letta è in testa. I dem, secondo la rilevazione di Quorum/Youtrend sono al 21,4%, a più di due punti di distanza dalla seconda forza indicata. Di chi si tratta? Di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che con il 19,1% non si può dire certo vicino al Pd, ma tiene a debita distanza la Lega di Matteo Salvini, vera avversaria in termini di consensi. Il Carroccio, secondo il sondaggio, è al 17,9%, a più di un punto dagli alleati di coalizione e soprattutto a poco più di quanto ottenuto alle politiche del 2018, dopo un picco del 36% raggiunto nel 2019. Ancora molto male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non sembra in via di ripresa: i grillini vengono dati al 16,6%. E, a proposito di confronti con le politiche del 2018, all'epoca i pentastellati ottennero il doppio.

Forza Italia in rimonta, nasce la federazione +Europa/Azione

Sotto quota dieci punti c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che però è dato al 9,3% (più degli altri sondaggisti) e non molla l'idea di continuare a essere determinante in un centrodestra a trazione Meloni-Salvini. La nuova federazione tra Azione e +Europa si piazza al 4,5%, superando tutti gli altri partiti minori. Compresa Italia Viva di Matteo Renzi, che si ferma al 2,5%, seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,1% e dai Verdi all'1,5%. Chiudono Articolo 1/Mdp del ministro Speranza all'1,0% e Coraggio Italia di Toti e Brugnaro allo 0,9%.